Найпопулярніші серіали Netflix — рейтинг — що подивитися онлайн українською

Серіал "Парочка слідчих". Фото: 1+1

Український детектив потрапив до ТОП-10 найпопулярніших серіалів на Netflix. Йдеться про серіал "Парочка слідчих", який встиг підкорити українських глядачів.

Новини.LIVE розповідають, які ще серіали увійшли до рейтингу.

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ТОП-10 найпопулярніших серіалів на Netflix українською

Чотири пори року

Три подружні пари товаришують вже 30 років і щосезону вирушають разом у відпустку. Однак дружба та традиційний вікенд опиняються під загрозою, коли одна з пар вирішує розлучитися.

Етернавт

Жахливих снігопад забирає життя мільйонів людей. Група вцілілих на чолі з Хуаном Сальво мусять протистояти невидимій загрозі, що ховається у темряві.

Астерікс і Обелікс: Поєдинок вождів

Римський імператор хоче захопити селище галлів, а місцеві мешканці хочуть дати відсіч завойовникам. Але є проблема — місцевий друїд забув рецепт чарівного зілля, і тепер Астерік і Обелікс мають врятувати свою землю без магічного втручання.

Ти

Менеджер книжкового магазину Джо одного дня зустрічає загадкову письменницю Ґвіневру. Захоплення переростає у закоханість, а закоханість в одержимість. Джо перетворюється на безжального психа, який ладний на все, щоб бути з коханою. Серіал займає одразу дві сходинки в ТОПі — 5 сезон посідає 4 місце, а 1 сезон опинився на 7-ому.

Садівник

Елмер має особливість — відсутність будь-яких почуттів, чим скористалася його мати. Жінка зробила з сина найманого вбивцю, а свої темні справи прикриває садовим бізнесом. Однак все опиняється під загрозою, коли Елмер раптово закохується в одну зі своїх потенційних жертв.

Чорне дзеркало

Сучасний світ летить шкереберть, коли технології та штучний інтелект охопили життя людство. Серіал-антологія висміює одержимість людей технологіями та транслює альтернативні наслідки.

Скляний купол

Криміналістка Лейла береться за пошуки доньки своєї подруги, яка раптово зникла у маленькою містечку. Розслідування стає для неї особливим, адже колись вона сама була на місці жертви.

Парочка слідчих

Софія щойно очолила слідчий відділок. Але на роботі молоду та амбітну слідчу не сприймають серйозно. Особливо важко порозумітися Софії із прямолінійним та грубим судмедекспертом Павлом, але іноді на місці ненависті спалахує кохання.

Назавжди

Двоє друзів дитинства знову випадково зустрічаються у підлітковому віці, але тепер між ними виникають вже дорослі почуття. Але перше кохання здатне назавжди змінити їхні життя.

Раніше ми розповідали про 5 найпопулярніших фільмів на Netflix, серед яких дві українські комедії. А також пропонуємо 5 дорам із небанальним сюжетом, які хочеться додивитися до кінця.