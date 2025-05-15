Бріджертони 5 та 6 сезон — Netflix офіційно продовжив серіал

Netflix офіційно продовжив "Бріджертонів" ще на два сезони
Шанувальники "Бріджертонів" можуть радіти — Netflix офіційно оголосив про два нових сезони серіалу. На глядачів чекає продовження романтичних пригод герцогської родини та нові плітки Лондона.
Новину оголосили в Instagram стрімінгу.
"Бріджертонів" продовжили на 5 і 6 сезон
Поки глядачі в очікуванні 4 сезона, творці вирішили не зволікати та оголосили про продовження. У соцмережах стірмінгу з'явився допис у стилі Леді Віслдаун.
"Мій найдорожчий читачу, не так часто цій авторці випадає нагода поділитися із вами такою інформацією. З великим задоволенням оголошую, що "Бріджертони" повернуться з 5 та 6 сезонами. Тож святкуйте, як личить нагоді", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що 4 сезону романтичної драми вийде на екрани 2026 року. Сюжет розповість про пригоди затятого холостяка Бенедикта Бріджертона, серце якого полонить таємнича незнайомка.
Нагадаємо, Netflix показав новий тизер 2 сезону серіалу "Венздей". А також стрімінг оголосив про знімання нового сезону детективу "Люпен".
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