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Netflix офіційно продовжив "Бріджертонів" ще на два сезони

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Дата публікації: 15 травня 2025 16:02
Бріджертони 5 та 6 сезон — Netflix офіційно продовжив серіал
Серіал "Бріджертони". Фото: instagram.com/netflixua

Шанувальники "Бріджертонів" можуть радіти — Netflix офіційно оголосив про два нових сезони серіалу. На глядачів чекає продовження романтичних пригод герцогської родини та нові плітки Лондона.

Новину оголосили в Instagram стрімінгу.

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"Бріджертонів" продовжили на 5 і 6 сезон

Поки глядачі в очікуванні 4 сезона, творці вирішили не зволікати та оголосили про продовження. У соцмережах стірмінгу з'явився допис у стилі Леді Віслдаун.

"Мій найдорожчий читачу, не так часто цій авторці випадає нагода поділитися із вами такою інформацією. З великим задоволенням оголошую, що "Бріджертони" повернуться з 5 та 6 сезонами. Тож святкуйте, як личить нагоді", — йдеться у повідомленні.

Бріджертони продовжили на 5 і 6 сезон - фото
Анонс нових сезонів "Бріджертонів". Фото: instagram.com/netflixua

Зазначимо, що 4 сезону романтичної драми вийде на екрани 2026 року. Сюжет розповість про пригоди затятого холостяка Бенедикта Бріджертона, серце якого полонить таємнича незнайомка.

Нагадаємо, Netflix показав новий тизер 2 сезону серіалу "Венздей". А також стрімінг оголосив про знімання нового сезону детективу "Люпен".

серіал Netflix драма продовження серіал "Бріджертони"
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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