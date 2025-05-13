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Netflix офіційно оголосив про знімання 4 сезону серіалу "Люпен"

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Дата публікації: 13 травня 2025 17:00
Люпен 4 сезон — Netflix оголосив старт знімань нових серій
Серіал "Люпен". Фото: Netflix

Стрімінгова платформа Netflix офіційно оголосила про знімання нового сезону серіалу "Люпен". До своєї ролі у проєкті повернеться французький актор Омар Сі.

Netflix анонсував новий сезон на YouTube.

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Шанувальники із нетерпінням чекали на повернення улюбленого персонажа Ассана Діопа, якого зіграв Омар Сі. Сюжет розповідає про крадія, яки надихається літературний персонажем Арсеном Люпеном з творів письменника Моріса Леблана. Ассан хоче помститися за свого батька, якого безпідставно звинуватили у злочині. При цьому він намагається бути гарним батьком та виховувати сина Руаля, який живе із матір'ю Клер.

Перший та другий сезони вийшли на екрани 2021 року, а третій сезон — 2023. Прем'єра нових серій поки що невідома, але вочевидь, це станеться 2026 року.

Нагадаємо, на Netflix набирає популярність новий романтичний трилер. А також вийшов тизер першого українського зомбі-горору.

серіал Netflix зйомки продовження детективні серіали
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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