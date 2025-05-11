Каховський об'єкт — трейлер і дата виходу фільму

Фільм "Каховський об'єкт". Фото: Film.ua

Вийшов офіційний тизер першого українського зомбі-горору "Каховський об'єкт". Фільм від творців "Конотопської відьми" вийде на екрани вже восени.

Тизер кінокомпанія Film.ua опублікувала на YouTube.

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Сюжет фільму розгортається після підриву Каховської дамби російськими окупантами. Український загін на чолі з бійчинею на позивний Мара вирушає у розвідку і випадково виявляє таємний радянський бункер на дні спорожнілого водосховища. Як з'ясовується, ще за часів холодної війни там проводили жахливі експерименти над людьми. Сліди цих дослідів досі зберігаються в темних коридорах бункера — у вигляді зомбі-солдатів армії СРСР. Щоб вижити та не допустити нової катастрофи, українським військовим доведеться зіштовхнутися з небезпекою з минулого і навчитися довіряти одне одному.

Ролі у фільмі виконали Марина Кошкіна, Дмитро Павко, Володимир Ращук, Олександр Яцентюк, Михайло Дзюба, Андрій Подлєсний, Орест Пасічник, Ірина Кудашова, Влада Марчевська та Андрій Жила.

Прем'єра фільму в українському прокаті запланована на 1 жовтня 2025 року.

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