Каховский объект — трейлер и дата выхода фильма

Фильм "Каховский объект". Фото: Film.ua

Вышел официальный тизер первого украинского зомби-горора "Каховский объект". Фильм от создателей "Конотопской ведьмы" выйдет на экраны уже осенью.

Тизер кинокомпания Film.ua опубликовала на YouTube.

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Сюжет фильма разворачивается после подрыва Каховской дамбы российскими оккупантами. Украинский отряд во главе с бойчихой с позывным Мара отправляется в разведку и случайно обнаруживает тайный советский бункер на дне опустевшего водохранилища. Как выясняется, еще во времена холодной войны там проводили ужасные эксперименты над людьми. Следы этих опытов до сих пор хранятся в темных коридорах бункера — в виде зомби-солдат армии СССР. Чтобы выжить и не допустить новой катастрофы, украинским военным придется столкнуться с опасностью из прошлого и научиться доверять друг другу.

Роли в фильме исполнили Марина Кошкина, Дмитрий Павко, Владимир Ращук, Александр Яцентюк, Михаил Дзюба, Андрей Подлесный, Орест Пасечник, Ирина Кудашова, Влада Марчевская и Андрей Жила.

Премьера фильма в украинском прокате запланирована на 1 октября 2025 года.

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