Поспішай у завтра з Дженною Ортеґою та The Weeknd — трейлер і дата виходу

Дженна Ортеґа у фільмі "Поспішай у завтра". Фото: Lionsgate

Зірка серіалу "Венздей" Дженна Ортеґа з'явиться у новому психологічному трилері "Поспішай у завтра". Разом із акторкою ролі у фільмі виконали Баррі Кеоган та співак The Weeknd (Ейбел Тесфає).

Дубльований трейлер стрічки вийшов на YouTube.

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Сюжет фільму розповість про музиканта, який страждає на безсоння. На одному зі своїх концертів він зустрічає таємничу незнайомку, яка поставить під сумніви усе, що він знав про себе. Стрічка заснована на однойменному альбомі The Weeknd "Hurry Up Tomorrow".

У анонсі творці фільму обіцяють глядачам заплутаний сюжет із неочікуваною розв'язкою, зірковий акторський склад та хітові саундтреки від The Weeknd.

В українському прокаті психологічний трилер "Поспішай у завтра" вийде 29 травня 2025 року.

Нагадаємо, Дженна Ортеґа возз'єдналася на екрані з Персі Гайнсом після спільної роботи у "Венздей". А також вийшов перший тизер нового сезону "Гри в кальмара".