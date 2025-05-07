Спеши в завтра с Дженной Ортегой и The Weeknd — трейлер и дата выхода

Звезда "Уэнздей" в новом психологическом триллере — вышел трейлер
Звезда сериала "Уэнздей" Дженна Ортега появится в новом психологическом триллере "Спеши в завтра". Вместе с актрисой роли в фильме исполнили Барри Кеоган и певец The Weeknd (Эйбел Тесфае).
Дублированный трейлер ленты вышел на YouTube.
"Спеши в завтра" — трейлер и дата премьеры
Сюжет фильма расскажет о музыканте, который страдает бессонницей. На одном из своих концертов он встречает таинственную незнакомку, которая поставит под сомнения все, что он знал о себе. Лента основана на одноименном альбоме The Weeknd "Hurry Up Tomorrow".
В анонсе создатели фильма обещают зрителям запутанный сюжет с неожиданной развязкой, звездный актерский состав и хитовые саундтреки от The Weeknd.
В украинском прокате психологический триллер "Спеши в завтра" выйдет 29 мая 2025 года.
Напомним, Дженна Ортега воссоединилась на экране с Перси Хайнсом после совместной работы в "Уэнздей". А также вышел первый тизер нового сезона "Игры в кальмара".
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