Спеши в завтра с Дженной Ортегой и The Weeknd — трейлер и дата выхода

Дженна Ортега в фильме "Спеши в завтра". Фото: Lionsgate

Звезда сериала "Уэнздей" Дженна Ортега появится в новом психологическом триллере "Спеши в завтра". Вместе с актрисой роли в фильме исполнили Барри Кеоган и певец The Weeknd (Эйбел Тесфае).

Дублированный трейлер ленты вышел на YouTube.

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Сюжет фильма расскажет о музыканте, который страдает бессонницей. На одном из своих концертов он встречает таинственную незнакомку, которая поставит под сомнения все, что он знал о себе. Лента основана на одноименном альбоме The Weeknd "Hurry Up Tomorrow".

В анонсе создатели фильма обещают зрителям запутанный сюжет с неожиданной развязкой, звездный актерский состав и хитовые саундтреки от The Weeknd.

В украинском прокате психологический триллер "Спеши в завтра" выйдет 29 мая 2025 года.

Напомним, Дженна Ортега воссоединилась на экране с Перси Хайнсом после совместной работы в "Уэнздей". А также вышел первый тизер нового сезона "Игры в кальмара".