Материнська любов з Джуліанн Мур та Сідні Свіні — трейлер і дата виходу

Фільм "Материнська любов". Фото: Apple TV+

Новий трилер "Материнська любов" від Apple TV+ незабаром вийде на екрани. Головні ролі у стрічці виконали акторки Джуліанна Мур та Сінді Свіні.

Перший трейлер фільму вийшов на YouTube.

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Головна героїня Кейт звикла жити спокійним та усамітненим життям. Її стосунки з донькою Клер важко назвати теплими, а спроби помиритися не завершуються вдало. Аж поки одного дня Клер не з'являється на порозі матері в істериці та вкрита чужою кров'ю. Тоді Кейт починає збирати докупи шокуючу правду і навіть не здогадується, на що здатна мати заради захисту своєї дитини.

Окрім Джуліанн Мур та Сінді Свіні у стрічці також з'являться Донал Глісон, Кайл Маклаклен та Фіона Шоу.

Прем'єра фільму відбудеться на платформі Apple TV+ вже 13 червня.

Нагадаємо, Лілі Коллінз показалася на зніманнях нового сезону "Емілі в Парижі". А також вийшов трейлер нового детективного серіалу від творця "Ферзевого гамбіту".