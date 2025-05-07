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Netflix анонсував новий детектив від творців "Ферзевого гамбіту"

7 травня 2025 16:41
Марія Коваленко - Редактор
Відділ нерозкритих справ на Netflix — трейлер, актори і дата виходу
Серіал "Відділ нерозкритих справ". Фото: Netflix
Марія Коваленко - Редактор

Стрімінгова платформа Netflix анонсувала новий серіал "Відділ нерозкритих справ". Над створенням детективу працював режисер та сценарист "Ферзевого гамбіту" Скотт Френк.

На YouTube вийшов перший дубльований трейлер.

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У центрі сюжету зухвалий, але геніальний детектив Карл Мерк, який стає головою нового відділку нерозкритих злочинів у Единбурзі. Разом із ексцентричними напарниками він береться за розслідування старих справ, які на перший погляд здаються безнадійними.

Головну роль у серіалі виконав англійський актор Метью Ґуд. Також до акторського складу приєдналися Хлоя Піррі, Джеймі Сівес, Марк Боннар, Алексєй Манвелов, Лія Бірн, Кейт Дікі, Шірлі Гендерсон, Келлі Макдональд та інші.

Прем'єра серіалу онлайн відбудеться 29 травня на Netflix.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, на Netflix вийшла романтична комедія з Лесею Нікітюк у головній ролі. А також глядачів захопив новий комедійний серіал "Чотири пори року".

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