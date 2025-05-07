Песики з Лесею Нікітюк — де подивитися онлайн

Фільм "Песики". Фото: Netflix

Ще одна українська стрічка стала доступна на міжнародному стрімінговому майданчику. Романтична комедія "Песики" з телеведучою Лесею Нікітюк у головній ролі стала доступна на Netflix.

Про це повідомили на офіційній сторінці стрімінгу в Instagram.

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У ромкомі Нікітюк зіграла кар'єристку Яну, якій не щастить в особистому житті. Вона не може побудувати щасливі стосунки через прокляття, яке перетворює усіх її залицяльників на собак.

Фільм потішив по-справжньому зірковим складом — ролі зіграли Ольга Сумська, Тарас Цимбалюк, Олена Хохлаткіна, Ірина Сопонару, Наталка Денисенко, Артур Логай, Іван Бліндар, Дмитро Сова, Артемій Єгоров, Анастасія Оруджова та інші.

Від 7 травня романтичну комедію можна подивитися онлайн на платформі Netflix.

Нагадаємо, Netflix випустив перший тизер нового сезону "Гри в кальмара". А також Marvel офіційно змінив назву фільму "Громовержці*", чим обурив мережу.