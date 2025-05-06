Громовержці офіційно змінили назву — у мережі розкритикували Marvel — фото, відео

Актори фільму "Громовержці". Фото: instagram.com/marvel

Кіностудія Marvel офіційно змінила назву фільму "Громовержці*", який днями вийшов у прокат. Але у соцмережах фанати відреагували неоднозначно.

Нова назву студія оголосила в Instagram.

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Від самого початку шанувальників зацікавила зірочка "*" у назві фільму, адже з'явилася вона там не просто так. На офіційному постері внизу її розтулмачили фразою "*Месники поза зоною досяжності", натякаючи на нових персонажів, які рятуватимуть світ замість знайомих героїв.

Однак насправді зірочка була посиланням до прихованої назви, яку Marvel нарешті розсекретили. Так, "Громовержці" офіційно перетворилися на "Нових месників".

Новий постер "Громовержців*". Фото: instagram.com/marvel

У соцмережах студії також опублікували кумедне відео, на якому головні актори фільму відривають з постеру стару назву, під якою ховається нова.

Однак шанувальники неоднозначно відреагували на оголошення від студії. Багатьох засмутило те, що Marvel зробили величезний спойлер для тих, хто ще не встиг подивитися фільм у прокаті.

"Ще й тижня не пройшло, як вийшов фільм... А вже спойлери".

"Чому ви не почекали хоча б тиждень? Я саме йшов у кіно".

"Та вже б виклали і сцени після титрів, якщо на те пішло".

"А я же повага до тих, хто ще не був у кіно?".

"Спойлер року. "Дякую"!".

Нагадаємо, що Marvel нарвався на критику від українців через сцену після титрів у "Громовержцях*", у якій глядачі і могли побачити натяк на нову назву фільму.

А також ми писали, що Marvel розсекретив акторський склад нового фільму "Месники: Судний день".