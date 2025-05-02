Громовержці від Marvel — сцена після титрів обурила українців — фото

Фільм "Громовержці". Фото: Marvel

Новий фільм кіновсесвіту Marvel "Громовержці" днями вийшов у світовий прокат. У фіналі стрічки після титрів глядачі традиційно побачили приховану сцену, але цього разу вона викликала хвилю обурення серед українців.

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Матеріал містить спойлери

За сюжетом, після "Месників" доля врятувати світ випадає новій команді. Олена Бєлова, Бакі Барнс, Червоний Захисник, Примара, Таскмастер та Джоні Вокер об'єднуються разом, щоб вирушити у небезпечну місію.

І, звісно, нова команда має отримати нову назву. Саме цей момент показаний у сцені після титрів. Аби не псувати стосунки із першими "Месниками" (англійською — Avengers), Червоний Захисник, який за сюжетом є росіянином, пропонує замінити літеру "s" у слові на "z".

Сцена після титрів. Фото: кадр з фільму

В українському дубляжі сцену адаптували, однак момент все одно викликав неприємні емоції в глядачів через асоціацію із російськими загарбниками.

"Marvel і так дивують своєю любов'ю до персонажів з Росії, а тепер ще й це...".

"Дуже дурний жарт! Сподіваюсь, що це було зроблено не навмисно".

"Доводить, що американцям байдуже, що тут у нас відбувається".

"Так і працює пропаганда, через такі жарти і романтизацію персонажів-росіян".

До речі, сцена після титрів у новому супергеройському фільмі стала найдовшою в історії всесвіту MCU — вона триває 2 хвилини 54 секунди.

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