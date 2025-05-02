Громовержцы от Marvel — сцена после титров возмутила украинцев — фото

Фильм "Громовержцы". Фото: Marvel

Новый фильм киновселенной Marvel "Громовержцы" на днях вышел в мировой прокат. В финале ленты после титров зрители традиционно увидели скрытую сцену, но на этот раз она вызвала волну возмущения среди украинцев.

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По сюжету, после "Мстителей" судьба спасти мир выпадает новой команде. Елена Белова, Баки Барнс, Красный Защитник, Призрак, Таскмастер и Джонни Уокер объединяются вместе, чтобы отправиться в опасную миссию.

И, конечно, новая команда должна получить новое название. Именно этот момент показан в сцене после титров. Чтобы не портить отношения с первыми "Мстителями" (на английском — Avengers), Красный Защитник, который по сюжету является русским, предлагает заменить букву "s" в слове на "z".

Сцена после титров. Фото: кадр из фильма

В украинском дубляже сцену адаптировали, однако момент все равно вызвал неприятные эмоции у зрителей из-за ассоциации с российскими захватчиками.

"Marvel и так удивляют своей любовью к персонажам из России, а теперь еще и это...".

"Очень глупая шутка! Надеюсь, что это было сделано не намеренно".

"Доказывает, что американцам безразлично, что здесь у нас происходит".

"Так и работает пропаганда, через такие шутки и романтизацию персонажей-россиян".

Кстати, сцена после титров в новом супергеройском фильме стала самой длинной в истории вселенной MCU — она длится 2 минуты 54 секунды.

Напомним, мы рассказывали об 11 главных сериалах мая, которые ждут все. А также звезду "Властелина колец" застали в футболке с гербом Украины.