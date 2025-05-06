Громовержцы официально сменили название — в сети раскритиковали Marvel — фото, видео

Актеры фильма "Громовержцы". Фото: instagram.com/marvel

Киностудия Marvel официально изменила название фильма "Громовержцы*", который на днях вышел в прокат. Но в соцсетях фанаты отреагировали неоднозначно.

Новое название студия объявила в Instagram.

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С самого начала поклонников заинтересовала звездочка "*" в названии фильма, ведь появилась она там не просто так. На официальном постере внизу ее растолковали фразой "*Мстители вне зоны досягаемости", намекая на новых персонажей, которые будут спасать мир вместо знакомых героев.

Однако на самом деле звездочка была ссылкой на скрытое название, которое Marvel наконец рассекретили. Так, "Громовержцы" официально превратились в "Новых мстителей".

Новый постер "Громовержцев*". Фото: instagram.com/marvel

В соцсетях студии также опубликовали забавное видео, на котором главные актеры фильма отрывают с постера старое название, под которым скрывается новое.

Однако поклонники неоднозначно отреагировали на объявление от студии. Многих расстроило то, что Marvel сделали огромный спойлер для тех, кто еще не успел посмотреть фильм в прокате.

"Еще и недели не прошло, как вышел фильм... А уже спойлеры".

"Почему вы не подождали хотя бы неделю? Я как раз шел в кино".

"Да уже бы выложили и сцены после титров, если на то пошло".

"А я же уважение к тем, кто еще не был в кино?".

"Спойлер года. "Спасибо"!".

Напомним, что Marvel нарвался на критику от украинцев из-за сцены после титров в "Громовержцах*", в которой зрители и могли увидеть намек на новое название фильма.

А также мы писали, что Marvel рассекретил актерский состав нового фильма "Мстители: Судный день".