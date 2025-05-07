Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Кино arrow Романтическая комедия с Лесей Никитюк вышла онлайн на Netflix arrow

Романтическая комедия с Лесей Никитюк вышла онлайн на Netflix

7 мая 2025 11:24
Мария Коваленко - Редактор
Песики с Лесей Никитюк — где посмотреть онлайн
Фильм "Песики". Фото: Netflix
Мария Коваленко - Редактор

Еще одна украинская лента стала доступна на международной стриминговой площадке. Романтическая комедия "Песики" с телеведущей Лесей Никитюк в главной роли стала доступна на Netflix.

Об этом сообщили на официальной странице стриминга в Instagram.

Реклама
Читайте также:

"Песики" вышли онлайн на Netflix

В ромкоме Никитюк сыграла карьеристку Яну, которой не везет в личной жизни. Она не может построить счастливые отношения из-за проклятия, которое превращает всех ее ухажеров в собак.

Фильм порадовал по-настоящему звездным составом — роли сыграли Ольга Сумская, Тарас Цимбалюк, Елена Хохлаткина, Ирина Сопонару, Наталка Денисенко, Артур Логай, Иван Блиндар, Дмитрий Сова, Артемий Егоров, Анастасия Оруджова и другие.

С 7 мая романтическую комедию можно посмотреть онлайн на платформе Netflix.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix Ukraine (@netflixua)

Напомним, Netflix выпустил первый тизер нового сезона "Игры в кальмара". А также Marvel официально изменил название фильма "Громовержцы*", чем возмутил сеть.

Netflix фильм Леся Никитюк Премьера комедия украинские фильмы
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама