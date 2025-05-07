Песики с Лесей Никитюк — где посмотреть онлайн

Фильм "Песики". Фото: Netflix

Еще одна украинская лента стала доступна на международной стриминговой площадке. Романтическая комедия "Песики" с телеведущей Лесей Никитюк в главной роли стала доступна на Netflix.

Об этом сообщили на официальной странице стриминга в Instagram.

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В ромкоме Никитюк сыграла карьеристку Яну, которой не везет в личной жизни. Она не может построить счастливые отношения из-за проклятия, которое превращает всех ее ухажеров в собак.

Фильм порадовал по-настоящему звездным составом — роли сыграли Ольга Сумская, Тарас Цимбалюк, Елена Хохлаткина, Ирина Сопонару, Наталка Денисенко, Артур Логай, Иван Блиндар, Дмитрий Сова, Артемий Егоров, Анастасия Оруджова и другие.

С 7 мая романтическую комедию можно посмотреть онлайн на платформе Netflix.

Напомним, Netflix выпустил первый тизер нового сезона "Игры в кальмара". А также Marvel официально изменил название фильма "Громовержцы*", чем возмутил сеть.