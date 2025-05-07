Отдел Q на Netflix — трейлер, актеры и дата выхода

Сериал "Отдел Q". Фото: Netflix

Стриминговая платформа Netflix анонсировала новый сериал "Отдел Q". Над созданием детектива работал режиссер и сценарист "Хода королевы" Скотт Фрэнк.

На YouTube вышел первый дублированный трейлер.

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В центре сюжета дерзкий, но гениальный детектив Карл Мерк, который становится главой нового отделения нераскрытых преступлений в Эдинбурге. Вместе с эксцентричными напарниками он берется за расследование старых дел, которые на первый взгляд кажутся безнадежными.

Главную роль в сериале исполнил английский актер Мэтью Гуд. Также к актерскому составу присоединились Хлоя Пирри, Джейми Сивес, Марк Боннар, Алексей Манвелов, Лия Бирн, Кейт Дики, Ширли Хендерсон, Келли Макдональд и другие.

Премьера сериала онлайн состоится 29 мая на Netflix.

Напомним, на Netflix вышла романтическая комедия с Лесей Никитюк в главной роли. А также зрителей захватил новый комедийный сериал "Четыре времени года".