Отдел Q на Netflix — трейлер, актеры и дата выхода

Netflix анонсировал новый детектив от создателей "Хода королевы"
Стриминговая платформа Netflix анонсировала новый сериал "Отдел Q". Над созданием детектива работал режиссер и сценарист "Хода королевы" Скотт Фрэнк.
На YouTube вышел первый дублированный трейлер.
"Отдел Q" — трейлер и дата премьеры
В центре сюжета дерзкий, но гениальный детектив Карл Мерк, который становится главой нового отделения нераскрытых преступлений в Эдинбурге. Вместе с эксцентричными напарниками он берется за расследование старых дел, которые на первый взгляд кажутся безнадежными.
Главную роль в сериале исполнил английский актер Мэтью Гуд. Также к актерскому составу присоединились Хлоя Пирри, Джейми Сивес, Марк Боннар, Алексей Манвелов, Лия Бирн, Кейт Дики, Ширли Хендерсон, Келли Макдональд и другие.
Премьера сериала онлайн состоится 29 мая на Netflix.
Напомним, на Netflix вышла романтическая комедия с Лесей Никитюк в главной роли. А также зрителей захватил новый комедийный сериал "Четыре времени года".
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