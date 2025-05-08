Материнская любовь с Джулианн Мур и Сидни Суини — трейлер и дата выхода

Фильм "Материнская любовь". Фото: Apple TV+

Новый триллер "Материнская любовь" от Apple TV+ вскоре выйдет на экраны. Главные роли в ленте исполнили актрисы Джулианна Мур и Синди Суини.

Первый трейлер фильма вышел на YouTube.

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Главная героиня Кейт привыкла жить спокойной и уединенной жизнью. Ее отношения с дочерью Клэр трудно назвать теплыми, а попытки помириться не завершаются удачно. Пока однажды Клэр не появляется на пороге матери в истерике и покрытая чужой кровью. Тогда Кейт начинает собирать воедино шокирующую правду и даже не догадывается, на что способна мать ради защиты своего ребенка.

Кроме Джулианн Мур и Синди Суини в ленте также появятся Донал Глисон, Кайл Маклаклен и Фиона Шоу.

Премьера фильма состоится на платформе Apple TV+ уже 13 июня.

Напомним, Лили Коллинз показалась на съемках нового сезона "Эмили в Париже". А также вышел трейлер нового детективного сериала от создателя "Хода королевы".