Емілі в Парижі 5 сезон — перші кадри зі зйомок — фото, відео

Лілі Коллінз на зніманнях "Емілі в Парижі". Фото: Netflix

Англо-американська акторка Лілі Коллінз повідомила фанам радісну новину — стартували знімання нового сезону серіалу "Емілі в Парижі". На глядачів чекають нові пригоди головної героїні у Вічному місті Рим.

Першим фото зі знімального майданчику акторка поділилася в Instagram.

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Акторка разом зі знімальною командою прибула до Італії, де будуть розгортатися події нового сезону. На фото, яким зірка поділилася в соцмережі, вона позувала в образі Емілі Купер на культовому скутері Vespa.

"Світло, камера, кохання — "Емілі в Парижі" 5 сезон вже у виробництві!", — підписала фото Коллінз.

Лілі Коллінз на знімальному майданчику "Емілі в Парижі". Фото: instagram.com/lilyjcollins

Також відео зі знімального майданчику опублікували на сторінці Netflix в Instagram. На них фани побачили Коллінз та її партнера по серіалу Еудженіо Франческіні, який виконав роль Марчелло.

Після подій четвертого сезону фани схвильовані, яка ж подальша доля чекає на Емілі та чи повернеться вона до Парижу. Як відомо, навіть президент Франції Емманюель Макрон був засмучений "переїздом" героїні та заявив, що вони будуть просити творців серіал повернутися до Парижу.

Втім, автор серіалу Даррен Стар встиг заспокоїти шанувальників та зауважив, що знімання у Парижі також відбудуться.

"Актори та знімальна група "Емілі в Парижі" з нетерпінням чекають початку зйомок 5-го сезону у Вічному місті. Від паризьких дахів до римських руїн — ми не можемо дочекатися, щоб поділитися з вами, куди нас приведе наступна глава Емілі. Емілі буде в Римі. Це не означає, що її не буде в Парижі", — заінтригував Стар.

До своїх ролей у серіалі повернуться не лише Лілі Коллінз, а й Філіппін Леруа-Больє (Сільві Ґрато), Ешлі Парк (Мінді Чен), Лукас Браво (Ґабріель), Семюель Арнольд (Жульєн), Бруно Ґуері (Люк), Вільям Абаді (Антуан Ламберт), Люсьєн Лавісконт (Алфі) та Еудженіо Франческіні (Марчелло).

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