Кохання та полум'я — цікаві факти та кадри зі знімань серіалу — фото, відео

Серіал "Кохання та полум'я". Фото: СТБ

Гостросюжетний український серіал "Кохання на полум'я", присвячений рятувальникам, підкорив серця глядачів. Але й для акторів та знімальної групи цей проєкт став особливим.

Творці серіалу розповіли шанувальникам, як відбувалися знімання.

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Тренування з ДСНС та реальні історії рятувальників

На знімальному майданчику команді допомагали справжні українські рятувальники — вони проводили тренування та консультації з акторами, ділилися досвідом та справжніми історіями, які згодом лягли в основу сюжету.

Актори Катерина Кузнєцова, Григорій Бакланов і Оля Атанасова до початку зйомок відвідали одну з пожежних частин столиці, пройшли смугу перешкод і спілкувалися з рятувальниками, щоб роз'яснити для себе деякі моменти і глибше відчути своїх персонажів.

"Я розумів, що буде непросто, але це виявилося ще складніше, ніж я очікував. Професійні рятувальники долають смугу перешкод приблизно за три хвилини, новачки — за п'ять. А я навіть не знаю, за скільки пройшов — ніхто не засікав. Мене особливо приголомшило те, що, попри важливість цієї професії на рівні з лікарями чи поліцією, суспільство все ще недооцінює працю ДСНС, адже мало хто по-справжньому розуміє, через що їм доводиться проходити щодня, особливо коли кожен день дістаєш з-під завалів людей", — поділився актор Григорій Бакланов.

Актори серіалу "Кохання та полум'я". Фото: СТБ

Локації без "декорацій"

У одному з епізодів серіалу команда рятує родину зі зруйнованого будинку в Бородянці. Ця серія заснована на художньому поєднанні реальних трагедій у Києві та Дніпрі.

Як розповів режисер Віталій Кукса, вони спеціально шукали таку "красномовну" локацію, яка б показувала справжню трагедію, а не була імітацією.

Знімальний процес серіалу "Кохання та полум'я". Фото: СТБ

Кумедні курйози на майданчику

Один з найкумедніших моментів трапився під час знімання епізоду, де герой Максима Рягіна рятує життя собаці на ім'я Найда.

"Для цієї сцени художники підготували бутафорську собаку — пластикову фігуру, обшиту штучним хутром. Вона мала дуже реалістичний вигляд, але її лапи взагалі не гнулися. Я мав робити їй штучне дихання "рот у ніс", і навколо стояла вся знімальна група, спостерігаючи за цією кумедною сценою. Хоча в житті такі ситуації зовсім не смішні — собаки постійно допомагають рятувальникам знаходити людей під завалами, і вони, так само як і люди, можуть постраждати від диму або вибухів і потребувати екстреної допомоги. Ця сцена нагадує усім нам, що для рятувальників важливе кожне життя — і людини, і тварини", — пригадав актор.

Ризикована сцена над прірвою

Режисер Віталій Кукса зізнається, що цей знімальний день став одним із найнапруженіших і водночас найзахопливіших. За короткий час команді довелося відзняти кілька ключових моментів — конфлікт між Тарасом і Андрієм, сцени на узбережжі та драму з автомобілем, що завис над прірвою.

"Безпека була на першому місці. Машину поступово спускали лебідкою, а потім міцно закріплювали тросами. Ми відзняли кілька варіантів кадрів, де Андрій і Тарас вибираються з авто. Основні сцени всередині машини знімали окремо — не над схилом, а на спеціальній платформі з нахилом, у кількох метрах від краю. Це створило ефект небезпеки, але забезпечило повну безпеку акторам", — наголосив режисер.

Тарас Цимбалюк на зніманнях "Кохання та полум'я". Фото: СТБ

Однак у кадрі моменту падіння авто глядачі не побачили і режисер пояснив, чому так сталося.

"Мені дуже хотілося скинути машину у воду! Але одне діло — скинути, а зовсім інше — витягнути назад. Це великі витрати: потрібна техніка, люди, час, і, звісно, бюджет. Тому ми вирішили зосередитись на емоційній складовій цієї сцени, адже вона є розв’язкою нашої історії", — розповів Кукса.

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