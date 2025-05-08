Любовь и пламя — интересные факты и кадры со съемок сериала — фото, видео

Сериал "Любовь и пламя". Фото: СТБ

Остросюжетный украинский сериал "Любовь на пламя", посвященный спасателям, покорил сердца зрителей. Но и для актеров и съемочной группы этот проект стал особенным.

Создатели сериала рассказали поклонникам, как проходили съемки.

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Тренировки с ГСЧС и реальные истории спасателей

На съемочной площадке команде помогали настоящие украинские спасатели - они проводили тренировки и консультации с актерами, делились опытом и настоящими историями, которые впоследствии легли в основу сюжета.

Актеры Екатерина Кузнецова, Григорий Бакланов и Оля Атанасова до начала съемок посетили одну из пожарных частей столицы, прошли полосу препятствий и общались со спасателями, чтобы разъяснить для себя некоторые моменты и глубже прочувствовать своих персонажей.

"Я понимал, что будет непросто, но это оказалось еще сложнее, чем я ожидал. Профессиональные спасатели преодолевают полосу препятствий примерно за три минуты, новички - за пять. А я даже не знаю, за сколько прошел — никто не засекал. Меня особенно потрясло то, что, несмотря на важность этой профессии наравне с врачами или полицией, общество все еще недооценивает труд ГСЧС, ведь мало кто по-настоящему понимает, через что им приходится проходить ежедневно, особенно когда каждый день достаешь из-под завалов людей", — поделился актер Григорий Бакланов.

Актеры сериала "Любовь и пламя". Фото: СТБ

Локации без "декораций"

В одном из эпизодов сериала команда спасает семью из разрушенного дома в Бородянке. Эта серия основана на художественном сочетании реальных трагедий в Киеве и Днепре.

Как рассказал режиссер Виталий Кукса, они специально искали такую "красноречивую" локацию, которая бы показывала настоящую трагедию, а не была имитацией.

Съемочный процесс сериала "Любовь и пламя". Фото: СТБ

Забавные курьезы на площадке

Один из самых забавных моментов случился во время съемок эпизода, где герой Максима Рягина спасает жизнь собаке по имени Найда.

"Для этой сцены художники подготовили бутафорскую собаку — пластиковую фигуру, обшитую искусственным мехом. Она выглядела очень реалистично, но ее лапы вообще не гнулись. Я должен был делать ей искусственное дыхание "рот в нос", и вокруг стояла вся съемочная группа, наблюдая за этой забавной сценой. Хотя в жизни такие ситуации совсем не смешные — собаки постоянно помогают спасателям находить людей под завалами, и они, так же как и люди, могут пострадать от дыма или взрывов и нуждаться в экстренной помощи. Эта сцена напоминает всем нам, что для спасателей важна каждая жизнь — и человека, и животного", — вспомнил актер.

Рискованная сцена над пропастью

Режиссер Виталий Кукса признается, что этот съемочный день стал одним из самых напряженных и одновременно самых захватывающих. За короткое время команде пришлось отснять несколько ключевых моментов — конфликт между Тарасом и Андреем, сцены на побережье и драму с зависшим над пропастью автомобилем.

"Безопасность была на первом месте. Машину постепенно спускали лебедкой, а затем прочно закрепляли тросами. Мы отсняли несколько вариантов кадров, где Андрей и Тарас выбираются из авто. Основные сцены внутри машины снимали отдельно — не над склоном, а на специальной платформе с наклоном, в нескольких метрах от края. Это создало эффект опасности, но обеспечило полную безопасность актерам", — подчеркнул режиссер.

Тарас Цимбалюк на съемках "Любви и пламени". Фото: СТБ

Однако в кадре момента падения авто зрители не увидели и режиссер объяснил, почему так произошло.

"Мне очень хотелось сбросить машину в воду! Но одно дело — сбросить, а совсем другое — вытащить обратно. Это большие затраты: нужна техника, люди, время, и, конечно, бюджет. Поэтому мы решили сосредоточиться на эмоциональной составляющей этой сцены, ведь она является развязкой нашей истории", — рассказал Кукса.

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