Эмили в Париже 5 сезон - первые кадры со съемок - фото, видео

Лили Коллинз на съемках "Эмили в Париже". Фото: Netflix

Англо-американская актриса Лили Коллинз сообщила фанам радостную новость — стартовали съемки нового сезона сериала "Эмили в Париже". Зрителей ждут новые приключения главной героини в Вечном городе Рим.

Первым фото со съемочной площадки актриса поделилась в Instagram.

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Актриса вместе со съемочной командой прибыла в Италию, где будут разворачиваться события нового сезона. На фото, которым звезда поделилась в соцсети, она позировала в образе Эмили Купер на культовом скутере Vespa.

"Свет, камера, любовь — "Эмили в Париже" 5 сезон уже в производстве!", — подписала фото Коллинз.

Лили Коллинз на съемочной площадке "Эмили в Париже". Фото: instagram.com/lilyjcollins

Также видео со съемочной площадки опубликовали на странице Netflix в Instagram. На них фаны увидели Коллинз и ее партнера по сериалу Эудженио Франческини, который исполнил роль Марчелло.

После событий четвертого сезона фаны взволнованы, какая же дальнейшая судьба ждет Эмили и вернется ли она в Париж. Как известно, даже президент Франции Эмманюэль Макрон был расстроен "переездом" героини и заявил, что они будут просить создателей сериал вернуться в Париж.

Впрочем, автор сериала Даррен Стар успел успокоить поклонников и отметил, что съемки в Париже также состоятся.

"Актеры и съемочная группа "Эмили в Париже" с нетерпением ждут начала съемок 5-го сезона в Вечном городе. От парижских крыш до римских руин — мы не можем дождаться, чтобы поделиться с вами, куда нас приведет следующая глава Эмили. Эмили будет в Риме. Это не значит, что ее не будет в Париже", — заинтриговал Стар.

К своим ролям в сериале вернутся не только Лили Коллинз, но и Филиппин Леруа-Болье (Сильви Грато), Эшли Парк (Минди Чен), Лукас Браво (Габриэль), Сэмюэль Арнольд (Жюльен), Бруно Гуэри (Люк), Уильям Абади (Антуан Ламберт), Люсьен Лависконт (Алфи) и Эудженио Франческини (Марчелло).

Напомним, создатели сериала "Любовь и пламя" рассказали об опасности и забавных моментах во время съемок.

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