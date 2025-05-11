Найпопулярніші серіали на Netflix українською мовою — рейтинг

Серіал "Чотири сезони". Фото: Netflix

Стрімінговий майданчик Netflix вже давно став улюбленою платформою для серіаломанів у всьому світі, і українці не виняток. Щотижня нові захопливі історії залітають у ТОП.

Новини.LIVE розповідає про найпопулярнішу п'ятірку в рейтингу Netflix.

Реклама

Читайте також:

Чотири сезони

Три подружні пари товаришують вже 30 років та мають одну улюблену традицію — щосезону разом вирушати на відпочинок. Але відпочинок та багаторічна дружба опиняються під загрозою, коли одна з пар вирішує розлучитися.

Етернавт

Смертоносний снігопад забирає життя мільйонів людей, але є і ті, кому вдалося вижити. Хуан Сальво та група вцілілих у Буенос-Айресі відтепер мусять протистояти невидимій загрозі з іншого світу.

Ти

Менеджер книгарні Джо одного дня зустрічає загадкову письменницю Гвен. Захоплення переростає у закоханість, а бажання бути із нею — в одержимість. Після прем'єри 5 сезону трилер знову опинився в ТОПі.

Астерікс і Обелікс: Поєдинок вождів

Астерікс і Обелікс мусять стати на захист свого поселення від римських загарбників. Але зробити це буде складно, адже їхній друїд забув рецепт магічного зілля, здатного допомогти.

Злі духи

Український містичний серіал розповідає про слідчого, який приїжджає на реабілітацію до Карпат. Однак відпочинок перетворюється на нове розслідування, коли у селищі стається низка загадкових вбивств.

Нагадаємо, ми розповідали про 5 детективних міінсеріалів, які можна подвитися за вихідні. А також пропонуємо 5 фільмів про Другу світову війну, засновані на реальних подіях.