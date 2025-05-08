Фільми про Другу світову війну на реальних подіях — що подивитися

Фільм "З міркувань совісті". Фото: Netflix

Сьогодні, 8 травня, світ вшановує пам'ять усіх, хто постраждав у Другій світовій війні, і відзначає перемогу над нацизмом. Це день скорботи, вдячності та нагадування про ціну миру.

Щоб краще зрозуміти масштаб трагедії та мужність звичайних людей, Новини.LIVE ділиться п'ятіркою фільмів, заснованих на реальних подіях.

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Операція "Валькірія" (2008)

Події фільму розповідають про заколот 20 липня, більше відомий як операція "Валькірія". Група офіцерів вермахту наважуються піти проти Гітлера та усунути його від влади. Виконати божевільний замах випадає полковнику Клаусу фон Штауффенбергу.

З міркувань совісті (2016)

Сюжет, заснований на реальній історії американського рядового Дезмонда Тома Доса, який з релігійних міркувань відмовився брати до рук зброю, але став медиком на передовій. У битві за Окінаву він врятував 75 людей і став єдиним, хто отримав Медаль Пошани, не зробивши жодного пострілу.

Антропоїд (2017)

В основу сюжету лягла операція по ліквідації "третьої особи Рейху" Рейнгарда Гейдріха. Йозеф Ґабчик і Ян Кубіш отрмують завдання вбити холоднокровного та жорстокого протектора, який отримав прізвисько "Празький м'ясник".

Дружина доглядача зоопарку (2017)

Історичний фільм розповідає історію подружжя Жабинських, які під час війни працювали у Варшавському зоопарку. Пара наважується протистояти нацистському режиму та рятувати євреїв, який переслідують солдати вермахту.

Дюнкерк (2017)

Сюжет фільму відтворює події Дюнкерської евакуації, яка сталася у Франції на початку Другої світової війни. Історія проте, як людська сила та героїзм, змогли подолати безвихідь та врятували тисячі життів.

Нагадаємо, ми розповідали цікаві факти про серіал "Кохання та полум'я", заснований на реальних історіях українських рятувальників.

А також Netflix анонсував новий заплутаний детективний серіал.