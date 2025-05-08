З Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні — привітання у прозі та листівках

Київ під час Другої світової війни в 1943 році. Фото: Pinterest

Сьогодні, восьмого травня 2025 року, в Україні відзначається дуже важливе свято — День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Дізнайтеся, як можна привітати з цим днем своїх рідних і близьких у прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Як привітати з Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у прозі

Цього дня ми вклоняємося тим, хто стояв на захисті нашої землі та всіма силами боровся за мир, згадуємо загиблих та їхню мужність. Сьогодні ми особливо цінуємо мир, який вдалося вибороти нашим захисникам. Тож нехай їхній подвиг надихає кожне наступне покоління і об’єднує українців у боротьбі за незалежність!

Вічна пам’ять загиблим! Слава Україні!

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У День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні ми вшановуємо всіх тих, хто з усіх сил виборював мир на нашій землі, і згадуємо тих, хто, на жаль, не зміг вижити. Тих, хто стійко витримав окупацію і жорстокі концтабори! Подвиг цих людей є справжнім прикладом для всіх нас.

У часи, коли українському народові довелося знову боротися за незалежність, ми черпаємо силу в незламній волі цих людей. Тож нехай кожен українець завжди пам’ятає захисників Другої світової і бореться за те, щоб наша країна процвітала!

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Сьогодні Україна знову потерпає від жорстокості ворога, відкриваючи нові трагічні сторінки історії. Але наші захисники, як і в Другій світовій війні, стійко боронять нашу землю! Тож нехай кожен подвиг наших воїнів завжди залишається в нашій пам’яті, а їхня мужність залишається прикладом для наслідування.

З Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні! Слава героям! Слава Україні!

Найкращі привітання з Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у листівках

Картинка до Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Фото: Новини.LIVE

Картинка до Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Фото: Freepik

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