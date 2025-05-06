Коли буде День батька в Україні в 2025 році — дата, традиції святкування цього дня

День батька 2025 в Україні — дата і традиції сімейного свята
Незабаром вся Україна відзначатиме тепле сімейне свято — День батька, який є гарним приводом нагадати рідній людині про свою любов. Ми розповідаємо, коли цього року українці святкуватимуть цей день і як він відзначається в нашій країні.
Новини.LIVE детально розповідає про це свято.
Коли в Україні відзначатимуть День батька в 2025 році
У 2019 році Україна почала офіційно відзначати День батька, який був створений на честь всіх татусів. Відомо, що це свято українці щороку відзначають у третю неділю червня. А цього року такий день припадає на 15 червня, тому День батька буде саме в цю дату.
Також в Україні існує ще одне свято, присвячене батькам, — це Всенародний день батька. І хоча це свято не вважається офіційним, воно відзначається в третю неділю вересня. А в 2025 році вона припадає на 21 вересня.
Які традиції святкування Дня батька існують в Україні
Оскільки День батька в Україні почали відзначали відносно нещодавно, особливих якихось традицій ще немає. Цього дня всі українці звертаються до рідних татусів з теплими словами привітань у телефонному режимі або при особистому спілкуванні.
Але в умовах повномасштабного вторгнення варто вітати всіх чоловіків, які виконують важливу батьківську роль. Це може бути дідусь, дядько, брат або інші рідні люди, які беруть на себе відповідальність і турбуються про дітей.
У це важливе свято багато українців дарують своїм татусям та іншим чоловікам у сім’ї маленькі подарунки. Деякі цього дня збирають всю сім’ю за святковим столом, щоб привітати чоловіків і згадати найтепліші моменти з дитинства.
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