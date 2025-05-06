Коли буде День батька в Україні в 2025 році — дата, традиції святкування цього дня

Маленька дівчинка, яка закриває очі своєму батьку. Фото: Freepik

Незабаром вся Україна відзначатиме тепле сімейне свято — День батька, який є гарним приводом нагадати рідній людині про свою любов. Ми розповідаємо, коли цього року українці святкуватимуть цей день і як він відзначається в нашій країні.

Новини.LIVE детально розповідає про це свято.

Реклама

Читайте також:

Коли в Україні відзначатимуть День батька в 2025 році

У 2019 році Україна почала офіційно відзначати День батька, який був створений на честь всіх татусів. Відомо, що це свято українці щороку відзначають у третю неділю червня. А цього року такий день припадає на 15 червня, тому День батька буде саме в цю дату.

Також в Україні існує ще одне свято, присвячене батькам, — це Всенародний день батька. І хоча це свято не вважається офіційним, воно відзначається в третю неділю вересня. А в 2025 році вона припадає на 21 вересня.

Чоловік, який розважає свого сина. Фото: Freepik

Які традиції святкування Дня батька існують в Україні

Оскільки День батька в Україні почали відзначали відносно нещодавно, особливих якихось традицій ще немає. Цього дня всі українці звертаються до рідних татусів з теплими словами привітань у телефонному режимі або при особистому спілкуванні.

Але в умовах повномасштабного вторгнення варто вітати всіх чоловіків, які виконують важливу батьківську роль. Це може бути дідусь, дядько, брат або інші рідні люди, які беруть на себе відповідальність і турбуються про дітей.

У це важливе свято багато українців дарують своїм татусям та іншим чоловікам у сім’ї маленькі подарунки. Деякі цього дня збирають всю сім’ю за святковим столом, щоб привітати чоловіків і згадати найтепліші моменти з дитинства.

Щаслива сім'я за святковим столом. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, хто відзначає День ангела в травні 2025 року.

Раніше ми розповідали про те, що можна подарувати рідній мамі на День матері.

Також ми повідомляли про те, які свята відзначатимуть українці в травні 2025 року.