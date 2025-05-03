Трійця 2025 в Україні — коли святкують Зелене свято, що не можна робити

Віряни на службі в церкві в Трійцю. Фото: РБК-Україна

Щороку віряни відзначають одне з найважливіших церковних свят року — Трійцю, яку також називають Зеленим святом, Зеленою неділею і П'ятидесятницею. Ми розповідаємо, коли українці святкуватимуть цей день у 2025 році, а також що можна і не слід робити християнам.

Новини.LIVE розповідає детально про це свято.

Реклама

Читайте також:

Коли святкується Трійця в 2025 році

Трійця — це велике християнське свято, присвячене триєдності Бога-Отця, Сина і Святого Духа. Традиційно Трійця святкується за 50 днів після великого дня Великодня і постійно припадає на неділю. Тому і цього року це велике християнське свято буде також у неділю літа.

Оскільки православні та католики відзначали Великдень цього року 20 квітня, Трійця буде восьмого червня.

Зображення ікони "Свята Трійця". Фото ілюстративне: Pinterest

Які традиції існують у Трійцю

Оскільки українці називають Трійцю Зеленими святами, цього дня прийнято прикрашати оселю зеленню і гілками дерев. Зазвичай віряни освячують у церкві таку рослину, як лепеха, яку потім розкладають по всьому дому.

Жінки в це свято плетуть вінки, а молодь з давніх часів веселилася, співала і навіть водила хороводи в Трійцю. Оскільки цього дня немає посту, на святковий стіл можна ставити будь-які страви.

Святкування Трійці в Україні. Фото: The Guardian

Що не можна робити в Трійцю

У Трійцю, як і в будь-які інші велике церковні свята, існують певні заборони, яких варто дотримуватися. Так, цього дня категорично не можна сваритися, ображати інших і бажати комусь зла. Також не варто бути скупими і відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.

Ще в Трійцю забороняється пліткувати, заздрити комусь і говорити брехню, а також займатися важкою фізичною працею і поратися на городі. І нарешті, цього дня не варто вживати занадто багато алкогольних напоїв та їжі.

Нагадаємо, ми писали про те, хто відзначає свій День ангела в травні 2025 року.

Раніше ми розповідали про те, які церковні свята відзначатимуть українці в травні 2025 року.

Також ми повідомляли про те, скільки вихідних матимуть люди в Україні в травні 2025 року.