Новий церковний календар на травень 2025 — коли важливе свято Вознесіння Господнє

Вірянка у церкві на велике свято. Фото: pomisna.info

Церковний календар на травень 2025 року сповнений важливих християнських свят і пам'ятних дат. Саме в цьому місяці віряни відзначатимуть одне з дванадцяти найбільших свят — Вознесіння Господнє. Не менш важливими подіями стануть День Івана Богослова, Перенесення мощей Миколая Чудотворця, День пам'ять рівноапостольних Кирила та Мефодія, а також Третє віднайдення чесної глави святого Івана Хрестителя.

Новини.LIVE ділиться з Вами новим церковним календарем на травень 2025 року, який допоможе не пропустити найважливіші свята, поминальні дні та інші релігійні події останнього місяця весни.

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Які церковні свята зустрінемо у травні 2025 року — календар за днями:

1 травня — пророка Єремії; священномученика Макарія, митрополита Київського; благовірної Тамари, цариці Грузинської.

— пророка Єремії; священномученика Макарія, митрополита Київського; благовірної Тамари, цариці Грузинської. 2 травня — святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського; мучеників Єспера і Зої та їхніх дітей Киріака і Феодула.

— святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського; мучеників Єспера і Зої та їхніх дітей Киріака і Феодула. 3 травня — святих Тимофія і Маври; Феодосія, ігумена Києво-Печерського; Петра Чудотворця, єпископа Аргоського.

— святих Тимофія і Маври; Феодосія, ігумена Києво-Печерського; Петра Чудотворця, єпископа Аргоського. 4 травня — мучениці Пелагеї; священномученика Еразма, єпископа Формійського; священномученика Альвіана, єпископа Анейського, та учнів його.

— мучениці Пелагеї; священномученика Еразма, єпископа Формійського; священномученика Альвіана, єпископа Анейського, та учнів його. 5 травня — мучениці Ірини.

— мучениці Ірини. 6 травня — праведного Юва Багатостраждального; мучеників Варвари, Вакха, Калимаха, Діонісія, Парфенія.

— праведного Юва Багатостраждального; мучеників Варвари, Вакха, Калимаха, Діонісія, Парфенія. 7 травня — Іверської ікони Божої Матері; мученика Акакія; преподобних Іоана Зедазнійського та його учнів; преподобного Платона Студійського; Феодори Солунської.

— Іверської ікони Божої Матері; мученика Акакія; преподобних Іоана Зедазнійського та його учнів; преподобного Платона Студійського; Феодори Солунської. 8 травня — апостола і євангеліста Івана Богослова; преподобного Арсенія Великого.

Святий Іван Богослов. Фото: bereznjaki.church

9 травня — перенесення мощей святого Миколая Чудотворця з Мир Лікійських у місто Бари; пророка Ісаї.

Ікона святого Миколая Чудотворця. Фото: google.com

10 травня — Ікони Божої Матері "Живоносне джерело"; апостола Симона Зилота.

— Ікони Божої Матері "Живоносне джерело"; апостола Симона Зилота. 11 травня — рівноапостольних Кирила та Мефодія; священномученика Мокія;

Зображення Коли рівноапостольних Кирила та Мефодія. Фото: mefodiy.org.ua

12 травня — апостола Фоми; святителя Епіфанія, єпископа Кіпрського; святителя Германа, патріарха Константинопольського.

— апостола Фоми; святителя Епіфанія, єпископа Кіпрського; святителя Германа, патріарха Константинопольського. 13 травня — мучениці Гликерії і з нею Лаодикія.

— мучениці Гликерії і з нею Лаодикія. 14 травня — мученика Ісидора; мученика Максима.

— мученика Ісидора; мученика Максима. 15 травня — преподобного Пахомія Великого; преподобного Ахиллія, єпископа Лариссійського.

— преподобного Пахомія Великого; преподобного Ахиллія, єпископа Лариссійського. 16 травня — преподобного Феодора Освяченого; святителя Олександра, єпископа Єрусалимського.

— преподобного Феодора Освяченого; святителя Олександра, єпископа Єрусалимського. 17 травня — апостола Андроника і святої Юнії.

— апостола Андроника і святої Юнії. 18 травня — святих отців семи вселенських соборів; мучеників Феодота Анкирського, Петра, Діонісія, Андрія, Павла, Христини.

— святих отців семи вселенських соборів; мучеників Феодота Анкирського, Петра, Діонісія, Андрія, Павла, Христини. 19 травня — святих жінок-мироносиць; праведних Йосифа Аримафейського і Никодима.

— святих жінок-мироносиць; праведних Йосифа Аримафейського і Никодима. 20 травня — мучеників Фалалея, Олександра і Астерія.

— мучеників Фалалея, Олександра і Астерія. 21 травня — рівноапостольного царя Костянтина і матері його цариці Олени

— рівноапостольного царя Костянтина і матері його цариці Олени 22 травня — мученика Василіска.

— мученика Василіска. 23 травня — преподобного Михайла Сповідника, єпископа Синадського.

— преподобного Михайла Сповідника, єпископа Синадського. 24 травня — преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі.

— преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі. 25 травня — Третє віднайдення глави Івана Предтечі.

Ікона глави Івана Предтечі. Фото: google.com

26 травня — апостолів від 70-ти Карпа й Алфея; мучеників Аверкія та Олени.

— апостолів від 70-ти Карпа й Алфея; мучеників Аверкія та Олени. 27 травня — священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського.

— священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського. 28 травня — преподобного Микити Сповідника, єпископа Халкидонського; священномученика Євтихія, єпископа Мелітинського.

— преподобного Микити Сповідника, єпископа Халкидонського; священномученика Євтихія, єпископа Мелітинського. 29 травня — Вознесіння Господнє; мучениці Феодосії.

Зображення Вознесіння Господнього. Фото: google.com

30 травня — преподобного Ісаакія Сповідника, ігумена обителі Далматської.

— преподобного Ісаакія Сповідника, ігумена обителі Далматської. 31 травня — апостола від 70-ти Єрма.

Коли поминальні дні у травні 2025 року

В останній місяць весни буде лише один поминальний день — 9 травня. У цю дату заведено вшановувати полеглих на війні. У храмах проводяться поминальні служіння — поминають не тільки полеглих у боях військовослужбовців, а й тих, хто загинув під час війни від тортур, в концтаборах, пропав безвісти.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли святкують День матері в Україні 2025 року.