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Церковний календар на травень 2025 — коли Вознесіння Господнє

23 квітня 2025 06:03
Світлана Конюшенко - Редактор
Новий церковний календар на травень 2025 — коли важливе свято Вознесіння Господнє
Вірянка у церкві на велике свято. Фото: pomisna.info
Світлана Конюшенко - Редактор

Церковний календар на травень 2025 року сповнений важливих християнських свят і пам'ятних дат. Саме в цьому місяці віряни відзначатимуть одне з дванадцяти найбільших свят — Вознесіння Господнє. Не менш важливими подіями стануть День Івана Богослова, Перенесення мощей Миколая Чудотворця, День пам'ять рівноапостольних Кирила та Мефодія, а також Третє віднайдення чесної глави святого Івана Хрестителя.

Новини.LIVE ділиться з Вами новим церковним календарем на травень 2025 року, який допоможе не пропустити найважливіші свята, поминальні дні та інші релігійні події останнього місяця весни. 

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Церковний календар на травень 2025 року — які важливі свята та дати зустрінемо за новим стилем

Які церковні свята зустрінемо у травні 2025 року — календар за днями:

  • 1 травня — пророка Єремії; священномученика Макарія, митрополита Київського; благовірної Тамари, цариці Грузинської.
  • 2 травня — святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського; мучеників Єспера і Зої та їхніх дітей Киріака і Феодула.
  • 3 травня — святих Тимофія і Маври; Феодосія, ігумена Києво-Печерського; Петра Чудотворця, єпископа Аргоського.
  • 4 травня — мучениці Пелагеї; священномученика Еразма, єпископа Формійського; священномученика Альвіана, єпископа Анейського, та учнів його.
  • 5 травня — мучениці Ірини.
  • 6 травня — праведного Юва Багатостраждального; мучеників Варвари, Вакха, Калимаха, Діонісія, Парфенія.
  • 7 травня — Іверської ікони Божої Матері; мученика Акакія; преподобних Іоана Зедазнійського та його учнів; преподобного Платона Студійського; Феодори Солунської.
  • 8 травня — апостола і євангеліста Івана Богослова; преподобного Арсенія Великого.

 

Коли День Івана Богослова 2025 року
Святий Іван Богослов. Фото: bereznjaki.church
  • 9 травняперенесення мощей святого Миколая Чудотворця з Мир Лікійських у місто Бари; пророка Ісаї.

 

Коли перенесення мощей Миколая Чудотворця
Ікона святого Миколая Чудотворця. Фото: google.com
  • 10 травня — Ікони Божої Матері "Живоносне джерело"; апостола Симона Зилота.
  • 11 травнярівноапостольних Кирила та Мефодія; священномученика Мокія;

 

Коли День пам'яті рівноапостольних Кирила та Мефодія 2025 року
Зображення Коли рівноапостольних Кирила та Мефодія. Фото: mefodiy.org.ua
  • 12 травня — апостола Фоми; святителя Епіфанія, єпископа Кіпрського; святителя Германа, патріарха Константинопольського.
  • 13 травня — мучениці Гликерії і з нею Лаодикія.
  • 14 травня — мученика Ісидора; мученика Максима.
  • 15 травня — преподобного Пахомія Великого; преподобного Ахиллія, єпископа Лариссійського.
  • 16 травня — преподобного Феодора Освяченого; святителя Олександра, єпископа Єрусалимського.
  • 17 травня — апостола Андроника і святої Юнії.
  • 18 травня — святих отців семи вселенських соборів; мучеників Феодота Анкирського, Петра, Діонісія, Андрія, Павла, Христини.
  • 19 травня — святих жінок-мироносиць; праведних Йосифа Аримафейського і Никодима.
  • 20 травня — мучеників Фалалея, Олександра і Астерія.
  • 21 травня — рівноапостольного царя Костянтина і матері його цариці Олени
  • 22 травня — мученика Василіска.
  • 23 травня — преподобного Михайла Сповідника, єпископа Синадського.
  • 24 травня — преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі.
  • 25 травня — Третє віднайдення глави Івана Предтечі.

 

Коли Третє віднайдення глави Івана Предтечі 2025 року
Ікона глави Івана Предтечі. Фото: google.com
  • 26 травня — апостолів від 70-ти Карпа й Алфея; мучеників Аверкія та Олени.
  • 27 травня — священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського.
  • 28 травня — преподобного Микити Сповідника, єпископа Халкидонського; священномученика Євтихія, єпископа Мелітинського.
  • 29 травня — Вознесіння Господнє; мучениці Феодосії.

 

Коли Вознесіння Господнє 2025 року
Зображення Вознесіння Господнього. Фото: google.com
  • 30 травня — преподобного Ісаакія Сповідника, ігумена обителі Далматської.
  • 31 травня — апостола від 70-ти Єрма.

Коли поминальні дні у травні 2025 року

В останній місяць весни буде лише один поминальний день — 9 травня. У цю дату заведено вшановувати полеглих на війні. У храмах проводяться поминальні служіння — поминають не тільки полеглих у боях військовослужбовців, а й тих, хто загинув під час війни від тортур, в концтаборах, пропав безвісти.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли святкують День матері в Україні 2025 року.

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