Новий церковний календар на травень 2025 — коли важливе свято Вознесіння Господнє

Церковний календар на травень 2025 — коли Вознесіння Господнє
Церковний календар на травень 2025 року сповнений важливих християнських свят і пам'ятних дат. Саме в цьому місяці віряни відзначатимуть одне з дванадцяти найбільших свят — Вознесіння Господнє. Не менш важливими подіями стануть День Івана Богослова, Перенесення мощей Миколая Чудотворця, День пам'ять рівноапостольних Кирила та Мефодія, а також Третє віднайдення чесної глави святого Івана Хрестителя.
Новини.LIVE ділиться з Вами новим церковним календарем на травень 2025 року, який допоможе не пропустити найважливіші свята, поминальні дні та інші релігійні події останнього місяця весни.
Церковний календар на травень 2025 року — які важливі свята та дати зустрінемо за новим стилем
Які церковні свята зустрінемо у травні 2025 року — календар за днями:
- 1 травня — пророка Єремії; священномученика Макарія, митрополита Київського; благовірної Тамари, цариці Грузинської.
- 2 травня — святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського; мучеників Єспера і Зої та їхніх дітей Киріака і Феодула.
- 3 травня — святих Тимофія і Маври; Феодосія, ігумена Києво-Печерського; Петра Чудотворця, єпископа Аргоського.
- 4 травня — мучениці Пелагеї; священномученика Еразма, єпископа Формійського; священномученика Альвіана, єпископа Анейського, та учнів його.
- 5 травня — мучениці Ірини.
- 6 травня — праведного Юва Багатостраждального; мучеників Варвари, Вакха, Калимаха, Діонісія, Парфенія.
- 7 травня — Іверської ікони Божої Матері; мученика Акакія; преподобних Іоана Зедазнійського та його учнів; преподобного Платона Студійського; Феодори Солунської.
- 8 травня — апостола і євангеліста Івана Богослова; преподобного Арсенія Великого.
- 9 травня — перенесення мощей святого Миколая Чудотворця з Мир Лікійських у місто Бари; пророка Ісаї.
- 10 травня — Ікони Божої Матері "Живоносне джерело"; апостола Симона Зилота.
- 11 травня — рівноапостольних Кирила та Мефодія; священномученика Мокія;
- 12 травня — апостола Фоми; святителя Епіфанія, єпископа Кіпрського; святителя Германа, патріарха Константинопольського.
- 13 травня — мучениці Гликерії і з нею Лаодикія.
- 14 травня — мученика Ісидора; мученика Максима.
- 15 травня — преподобного Пахомія Великого; преподобного Ахиллія, єпископа Лариссійського.
- 16 травня — преподобного Феодора Освяченого; святителя Олександра, єпископа Єрусалимського.
- 17 травня — апостола Андроника і святої Юнії.
- 18 травня — святих отців семи вселенських соборів; мучеників Феодота Анкирського, Петра, Діонісія, Андрія, Павла, Христини.
- 19 травня — святих жінок-мироносиць; праведних Йосифа Аримафейського і Никодима.
- 20 травня — мучеників Фалалея, Олександра і Астерія.
- 21 травня — рівноапостольного царя Костянтина і матері його цариці Олени
- 22 травня — мученика Василіска.
- 23 травня — преподобного Михайла Сповідника, єпископа Синадського.
- 24 травня — преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі.
- 25 травня — Третє віднайдення глави Івана Предтечі.
- 26 травня — апостолів від 70-ти Карпа й Алфея; мучеників Аверкія та Олени.
- 27 травня — священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського.
- 28 травня — преподобного Микити Сповідника, єпископа Халкидонського; священномученика Євтихія, єпископа Мелітинського.
- 29 травня — Вознесіння Господнє; мучениці Феодосії.
- 30 травня — преподобного Ісаакія Сповідника, ігумена обителі Далматської.
- 31 травня — апостола від 70-ти Єрма.
Коли поминальні дні у травні 2025 року
В останній місяць весни буде лише один поминальний день — 9 травня. У цю дату заведено вшановувати полеглих на війні. У храмах проводяться поминальні служіння — поминають не тільки полеглих у боях військовослужбовців, а й тих, хто загинув під час війни від тортур, в концтаборах, пропав безвісти.
Нагадаємо, раніше ми писали, коли святкують День матері в Україні 2025 року.
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