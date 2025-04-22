Місячний календар на травень 2025 року — коли та що краще планувати, сприятливі дні

Дівчина навпроти Місяця читає щоденник. Фото: shutterstock.com

Місячний календар на травень 2025 року — незамінний помічник, завдяки якому ми можемо краще планувати справи, важливі події та нові починання, враховуючи енергію супутника Землі. Адже, як стверджують астрологи, фази Місяця мають відчутний вплив на наш емоційний стан, фізичну активність, успішність у справах і навіть на якість сну.

Новини.LIVE ділиться з вами детальним місячним календарем справ на травень 2025 року, який підкаже сприятливі та несприятливі дні останнього місяця весни.

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Фази Місяця у травні 2025 року

Місяць, що зростає — з 1 по 11 травня;

— з 1 по 11 травня; Повня у знаку Скорпіона — 12 травня о 19:55 за Києвом;

— 12 травня о 19:55 за Києвом; Місяць, що спадає — з 13 по 26 травня;

— з 13 по 26 травня; Молодик у знаку Близнюки — 27 квітня о 6:02 за Києвом;

— 27 квітня о 6:02 за Києвом; Місяць, що зростає — з 28 по 31 травня;

— з 28 по 31 травня; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Різні фази Місяця. Фото: freepik.com

Місячний календар на травень 2025 — сприятливі дні

Найсприятливіші дати останнього місяця весни такі: 3, 7, 19 травня.

За прогнозами астрологів, це буде час активності, творчості та впевнених рішень. У ці дні сміливо беріться за нові справи, навчайтеся, здобувайте нові навички, укладайте угоди й розширюйте коло спілкування.

Дівчина тримає у руках Місяць. Фото: shutterstock.com

Коли несприятливі дні у травні 2025 року

У травні 2025 року буде кілька несприятливих днів, коли варто бути обережним і уникати активних дій: 2, 6, 9, 12, 27 число.

У ці дати можливе емоційне напруження, надмірна вразливість та схильність до конфліктів. Може спостерігатися спад енергії, багатьом у несприятливі дні захочеться усамітнитися. Краще приділити час відпочинку та відновленню внутрішнього ресурсу.

Дівчина тримає у руках Місяць. Фото: shutterstock.com

Місячний календар на травень 2025 — які дні сприятливі за різними сферами

Найсприятливіші дні для будь-яких починань: 7, 11, 14, 18, 25, 29 травня.

Найкращі дати для планування бюджету, покупок, вкладень, фінансових операцій, прибутку, бізнесу, старту нового проєкту, підвищення або зміни роботи: 5, 7, 11, 18, 19, 23, 25 травня.

Сприятливі дні для поїздок та подорожей: 5, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 19 травня.

Сприятливі дні для творчості та спорту: 3, 11, 14, 18, 19, 22, 26, 29, 30 травня.

Ідеальні дати для побачень, романтичних зустрічей та зізнань у коханні: 3, 4, 10, 11, 13, 14, 19, 22, 29 травня.

Сприятливі дні для походу до лікаря, косметичних процедур: 7, 10, 13, 18, 22, 25, 29 травня.

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