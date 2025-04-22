Лунный календарь на май 2025 года — когда и что лучше планировать, благоприятные дни

Девушка напротив Луны читает дневник. Фото: shutterstock.com

Лунный календарь на май 2025 года — незаменимый помощник, благодаря которому мы можем лучше планировать дела, важные события и новые начинания, учитывая энергию спутника Земли. Ведь, как утверждают астрологи, фазы Луны оказывают ощутимое влияние на наше эмоциональное состояние, физическую активность, успешность в делах и даже на качество сна.

Новини.LIVE делится с вами подробным лунным календарем дел на май 2025 года, который подскажет благоприятные и неблагоприятные дни последнего месяца весны.

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Фазы Луны в мае 2025 года

Растущая Луна — с 1 по 11 мая;

— с 1 по 11 мая; Полнолуние в знаке Скорпиона — 12 мая в 19:55 по Киеву;

— 12 мая в 19:55 по Киеву; Убывающая Луна — с 13 по 26 мая;

— с 13 по 26 мая; Новолуние в знаке Близнецы — 27 апреля в 6:02 по Киеву;

— 27 апреля в 6:02 по Киеву; Растущая Луна — с 28 по 31 мая;

— с 28 по 31 мая; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

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Разные фазы Луны. фото: freepik.com

Лунный календарь на май 2025 — благоприятные дни

Самые благоприятные даты последнего месяца весны такие: 3, 7, 19 мая.

По прогнозам астрологов, это будет время активности, творчества и уверенных решений. В эти дни смело беритесь за новые дела, обучайтесь, приобретайте новые навыки, заключайте сделки и расширяйте круг общения.

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Девушка держит в руках Луну. Фото: shutterstock.com

Когда неблагоприятные дни в мае 2025 года

В мае 2025 года будет несколько неблагоприятных дней, когда стоит быть осторожным и избегать активных действий: 2, 6, 9, 12, 27 число.

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В эти даты возможно эмоциональное напряжение, чрезмерная ранимость и склонность к конфликтам. Может наблюдаться спад энергии, многим в неблагоприятные дни захочется уединиться. Лучше уделить время отдыху и восстановлению внутреннего ресурса.

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Девушка держит в руках Луну. Фото: shutterstock.com

Лунный календарь на май 2025 — какие дни благоприятны по разным сферам

Самые благоприятные дни для любых начинаний: 7, 11, 14, 18, 25, 29 мая.

Лучшие даты для планирования бюджета, покупок, вложений, финансовых операций, прибыли, бизнеса, старта нового проекта, повышения или смены работы: 5, 7, 11, 18, 19, 23, 25 мая.

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Благоприятные дни для поездок и путешествий: 5, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 19 мая.

Благоприятные дни для творчества и спорта: 3, 11, 14, 18, 19, 22, 26, 29, 30 мая.

Идеальные даты для свиданий, романтических встреч и признаний в любви: 3, 4, 10, 11, 13, 14, 19, 22, 29 мая.

Благоприятные дни для похода к врачу, косметических процедур: 7, 10, 13, 18, 22, 25, 29 мая.

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