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День матері 2025 — що можна подарувати найріднішій людині

2 травня 2025 06:30
Світлана Конюшенко - Редактор
Що подарувати мамі на День матері 2025 — найцікавіші ідеї, поради
Дівчина, яка дарує мамі букет тюльпанів. Фото: Freepik
Світлана Конюшенко - Редактор

У неділю, 11 травня 2025 року, вся Україна відзначає неймовірне свято — День матері, тому саме час подбати про те, який подарунок можна зробити найріднішій людині. Ми розповідаємо, що можна подарувати мамі в це чудове свято, щоб вона була найщасливішою у світі.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями подарунків до свята.

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Найкращі ідеї подарунку мамі на День матері

Подарунок для затишку і відпочинку

Кожна людина хоче прийти ввечері після важкого робочого дня додому і відчути затишок. Тому чудовою ідеєю на подарунок мамі будуть такі речі, як:

  • М’який плед чи ковдра
  • Ароматична свічка чи дифузор з різними ефірними оліями
  • Набір для ванни
  • Домашній халат чи піжама
  • Масажер
Подарок маме
Листівка на адресу мами та подарунок. Фото: Tusuva

Подарунок для краси і догляду 

Якщо ваша мама любить доглядати за собою, наприклад, ходити на різні процедури краси, робити манікюр з педикюром тощо, то ідеальними подарунками на День матері можуть бути:

  • Набір косметики
  • Сертифікат у салон краси або на спа-процедури
  • Ювелірні прикраси
  • Дзеркало з підсвіткою
  • Набір для догляду за волоссям

Подарунок для хобі та інтересів

Якщо ви знаєте, чим захоплюється ваша мама, то з подарунком буде трохи легше, адже можна підібрати його під її хобі. Це може бути:

  • Улюблена книга 
  • Набір для рукоділля
  • Квитки в театр, на концерт чи виставку
  • Садовий інвентар 
  • Фотоальбом
  • Майстер-клас
Женщины
Жінка, яка дарує мамі подарунок. Фото: Freepik

Подарунок своїми руками

Немає бюджету, але хочете потішити найріднішу людину в це свято? Можете зробити подарунок власноруч, наприклад:

  • Листівку з гарними словами
  • Приготований торт чи пиріг
  • Зв’язаний шарф чи шкарпетки
  • Привітання від сім’ї на відео

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