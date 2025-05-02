Що подарувати мамі на День матері 2025 — найцікавіші ідеї, поради

Дівчина, яка дарує мамі букет тюльпанів. Фото: Freepik

У неділю, 11 травня 2025 року, вся Україна відзначає неймовірне свято — День матері, тому саме час подбати про те, який подарунок можна зробити найріднішій людині. Ми розповідаємо, що можна подарувати мамі в це чудове свято, щоб вона була найщасливішою у світі.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями подарунків до свята.

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Подарунок для затишку і відпочинку

Кожна людина хоче прийти ввечері після важкого робочого дня додому і відчути затишок. Тому чудовою ідеєю на подарунок мамі будуть такі речі, як:

М’який плед чи ковдра

Ароматична свічка чи дифузор з різними ефірними оліями

Набір для ванни

Домашній халат чи піжама

Масажер

Листівка на адресу мами та подарунок. Фото: Tusuva

Подарунок для краси і догляду

Якщо ваша мама любить доглядати за собою, наприклад, ходити на різні процедури краси, робити манікюр з педикюром тощо, то ідеальними подарунками на День матері можуть бути:

Набір косметики

Сертифікат у салон краси або на спа-процедури

Ювелірні прикраси

Дзеркало з підсвіткою

Набір для догляду за волоссям

Подарунок для хобі та інтересів

Якщо ви знаєте, чим захоплюється ваша мама, то з подарунком буде трохи легше, адже можна підібрати його під її хобі. Це може бути:

Улюблена книга

Набір для рукоділля

Квитки в театр, на концерт чи виставку

Садовий інвентар

Фотоальбом

Майстер-клас

Жінка, яка дарує мамі подарунок. Фото: Freepik

Подарунок своїми руками

Немає бюджету, але хочете потішити найріднішу людину в це свято? Можете зробити подарунок власноруч, наприклад:

Листівку з гарними словами

Приготований торт чи пиріг

Зв’язаний шарф чи шкарпетки

Привітання від сім’ї на відео

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