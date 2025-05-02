Що подарувати мамі на День матері 2025 — найцікавіші ідеї, поради

День матері 2025 — що можна подарувати найріднішій людині
У неділю, 11 травня 2025 року, вся Україна відзначає неймовірне свято — День матері, тому саме час подбати про те, який подарунок можна зробити найріднішій людині. Ми розповідаємо, що можна подарувати мамі в це чудове свято, щоб вона була найщасливішою у світі.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями подарунків до свята.
Найкращі ідеї подарунку мамі на День матері
Подарунок для затишку і відпочинку
Кожна людина хоче прийти ввечері після важкого робочого дня додому і відчути затишок. Тому чудовою ідеєю на подарунок мамі будуть такі речі, як:
- М’який плед чи ковдра
- Ароматична свічка чи дифузор з різними ефірними оліями
- Набір для ванни
- Домашній халат чи піжама
- Масажер
Подарунок для краси і догляду
Якщо ваша мама любить доглядати за собою, наприклад, ходити на різні процедури краси, робити манікюр з педикюром тощо, то ідеальними подарунками на День матері можуть бути:
- Набір косметики
- Сертифікат у салон краси або на спа-процедури
- Ювелірні прикраси
- Дзеркало з підсвіткою
- Набір для догляду за волоссям
Подарунок для хобі та інтересів
Якщо ви знаєте, чим захоплюється ваша мама, то з подарунком буде трохи легше, адже можна підібрати його під її хобі. Це може бути:
- Улюблена книга
- Набір для рукоділля
- Квитки в театр, на концерт чи виставку
- Садовий інвентар
- Фотоальбом
- Майстер-клас
Подарунок своїми руками
Немає бюджету, але хочете потішити найріднішу людину в це свято? Можете зробити подарунок власноруч, наприклад:
- Листівку з гарними словами
- Приготований торт чи пиріг
- Зв’язаний шарф чи шкарпетки
- Привітання від сім’ї на відео
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