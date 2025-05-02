Что подарить маме на День матери 2025 — самые интересные идеи, советы

Девушка, которая дарит маме букет тюльпанов. Фото: Freepik

В воскресенье, 11 мая 2025 года, вся Украина отмечает невероятный праздник — День матери, поэтому самое время позаботиться о том, какой подарок можно сделать самому родному человеку. Мы рассказываем, что можно подарить маме в этот замечательный праздник, чтобы она была самой счастливой в мире.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями подарков к празднику.

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Подарок для уюта и отдыха

Каждый человек хочет прийти вечером после тяжелого рабочего дня домой и почувствовать уют. Поэтому отличной идеей на подарок маме будут такие вещи, как:

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Мягкий плед или одеяло

Ароматическая свеча или диффузор с различными эфирными маслами

Набор для ванны для мамы

Домашний халат или пижама

Массажер

Открытка в адрес мамы и подарок. Фото: Tusuva

Подарок для красоты и ухода

Если ваша мама любит ухаживать за собой, например, ходить на различные процедуры красоты, делать маникюр с педикюром и т.д., то идеальными подарками на День матери могут быть:

Набор косметики

Сертификат в салон красоты или на спа-процедуры

Ювелирные украшения

Зеркало с подсветкой

Набор для ухода за волосами

Подарок для хобби и интересов

Если вы знаете, чем увлекается ваша мама, то с подарком будет немного легче, ведь можно подобрать его под ее хобби. Это может быть:

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Любимая книга

Набор для рукоделия

Билеты в театр, на концерт или выставку

Садовый инвентарь

Фотоальбом

Мастер-класс

Женщина, которая дарит маме подарок. Фото: Freepik

Подарок своими руками

Нет бюджета, но хотите порадовать самого родного человека в этот праздник? Можете сделать подарок своими руками, например:

Открытку с красивыми словами

Приготовленный торт или пирог

Связанный шарф или носки

Поздравление от семьи на видео

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