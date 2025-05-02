Что подарить маме на День матери 2025 — самые интересные идеи, советы

День матери 2025 — что можно подарить самому родному человеку
В воскресенье, 11 мая 2025 года, вся Украина отмечает невероятный праздник — День матери, поэтому самое время позаботиться о том, какой подарок можно сделать самому родному человеку. Мы рассказываем, что можно подарить маме в этот замечательный праздник, чтобы она была самой счастливой в мире.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями подарков к празднику.
Самые лучшие идеи подарка маме на День матери
Подарок для уюта и отдыха
Каждый человек хочет прийти вечером после тяжелого рабочего дня домой и почувствовать уют. Поэтому отличной идеей на подарок маме будут такие вещи, как:
- Мягкий плед или одеяло
- Ароматическая свеча или диффузор с различными эфирными маслами
- Набор для ванны для мамы
- Домашний халат или пижама
- Массажер
Подарок для красоты и ухода
Если ваша мама любит ухаживать за собой, например, ходить на различные процедуры красоты, делать маникюр с педикюром и т.д., то идеальными подарками на День матери могут быть:
- Набор косметики
- Сертификат в салон красоты или на спа-процедуры
- Ювелирные украшения
- Зеркало с подсветкой
- Набор для ухода за волосами
Подарок для хобби и интересов
Если вы знаете, чем увлекается ваша мама, то с подарком будет немного легче, ведь можно подобрать его под ее хобби. Это может быть:
- Любимая книга
- Набор для рукоделия
- Билеты в театр, на концерт или выставку
- Садовый инвентарь
- Фотоальбом
- Мастер-класс
Подарок своими руками
Нет бюджета, но хотите порадовать самого родного человека в этот праздник? Можете сделать подарок своими руками, например:
- Открытку с красивыми словами
- Приготовленный торт или пирог
- Связанный шарф или носки
- Поздравление от семьи на видео
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