Календар свят на травень 2025 — коли важливі свята День матері та День вишиванки

Коли День матері і День вишиванки — календар свят на травень 2025
Травень 2025 року подарує українцям не лише теплі та сонячні дні, а й чимало важливих свят і пам'ятних дат. У цьому місяці вшановують героїв, виявляють любов до матерів та українських традицій. Попри воєнний стан і відсутність додаткових вихідних, ці дати залишаються важливими для кожного. В останній весняний місяць відзначатимемо Міжнародний день праці, День матері, День вишиванки, День пам’яті та перемоги над нацизмом. Також зустрінемо немало професійних свят.
Новини.LIVE пропонує вам ознайомитися з детальним календарем свят на травень 2025 року, щоб ви не пропустили важливі для українців свята, події та пам'ятні дати.
Вихідні та робочі дні у травні 2025 — як працюватимуть і відпочиватимуть українці
Через воєнний стан усі додаткові вихідні скасовано. Це передбачено ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".
У травні традиційно буде 31 день:
- робочі — 22;
- вихідні (субота та неділя) — 9.
Вихідними в останній місяць весни стануть такі дати:
- 3 та 4 травня;
- 10 та 11 травня;
- 17 та 18 травня;
- 24 та 25 травня;
- 31 травня.
Календар свят на травень 2025 року
Ознайомтеся з повним списком свят у травні 2025 року:
- 1 травня — Міжнародний день праці, Всесвітній день паролів, Міжнародний день соняшника, Всесвітній день любові, День народження поштової марки.
- 2 травня — Міжнародний день Гаррі Поттера.
- 3 травня — День міста Львів, Всесвітній день свободи преси, Міжнародний день дронів, День кондитера, Міжнародний день астрономії, Міжнародний день Сонця, Всесвітній день лабіринту святкують.
- 4 травня — Міжнародний день пожежників, Міжнародний день померлих матерів, Всесвітній день щедрості.
- 5 травня — Міжнародний день акушерки, Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю.
- 6 травня — День піхоти Збройних сил України.
- 7 травня — День радіо, День міста Івано-Франківськ, День поширення інформації про дитячу депресію, Міжнародний день планетаріїв.
- 8 травня — День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Міжнародний день Червоного Хреста, Міжнародний день боротьби з таласемією, Всесвітній день боротьби з раком яєчників.
- 8-9 травня — Дні пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни.
- 9 травня — День Європи в Україні.
- 10 травня — Всесвітній день руху для здоров'я.
- 11 травня — День матері в Україні, Всесвітній день технологій.
- 12 травня — Всесвітній день медичних сестер.
- 14 травня — День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
- 15 травня — День вишиванки, Міжнародний день сімей.
- 16 травня — Міжнародний день хлопчиків, День біографів, Міжнародний день світла.
- 17 травня — День науки в Україні, День пульмонолога, Всесвітній день телекомунікацій та інформаційного суспільства, Всесвітній день скрипки, Міжнародний день боротьби з гомофобією.
- 18 травня — День резервіста в Україні, День боротьби за права кримськотатарського народу, День пам'яті жертв політичних репресій, День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, День пам'яті померлих від СНІДу, Міжнародний день музеїв, Всесвітній день випічки.
- 19 травня — День сімейної медицини в Україні, Всесвітній день сімейного лікаря.
- 20 травня — День перекладача жестової мови в Україні, День банківських працівників, Всесвітній день метролога, Всесвітній день травматолога, Міжнародний день HR.
- 21 травня — Всесвітній день культурного розмаїття в ім’я діалогу та розвитку.
- 22 травня — Міжнародний день біологічного різноманіття.
- 23 травня — День морської піхоти України, День Героїв.
- 24 травня — День слов'янської писемності та культури, День авіаційного техніка.
- 25 травня — День міста Київ, День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Міжнародний день зниклих безвісти дітей, День філолога, День хіміка.
- 25-31 травня — Тиждень солідарності з народами несамоврядних територій.
- 26 травня — Річниця битви під Корсунем.
- 28 травня — День громадського поліцейського, Всеукраїнський день краєзнавства.
- 29 травня — Міжнародний день миротворців ООН
- 30 травня — Всесвітній день боротьби проти астми та алергії, День степу в Україні.
- 31 травня — Всесвітній день без тютюну, День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження, Міжнародний день бортпровідника.
Нагадаємо, раніше ми з вами ділилися новим церковним календарем свят на травень 2025 року, який допоможе не пропустити найважливіші релігійні події. Зокрема ви дізнаєтесь, коли зустрічатимемо Вознесіння Господнє та День Івана Богослова.
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