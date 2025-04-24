Календар свят на травень 2025 — коли важливі свята День матері та День вишиванки

Українки відзначають День вишиванки. Фото: cheline.com.ua

Травень 2025 року подарує українцям не лише теплі та сонячні дні, а й чимало важливих свят і пам'ятних дат. У цьому місяці вшановують героїв, виявляють любов до матерів та українських традицій. Попри воєнний стан і відсутність додаткових вихідних, ці дати залишаються важливими для кожного. В останній весняний місяць відзначатимемо Міжнародний день праці, День матері, День вишиванки, День пам’яті та перемоги над нацизмом. Також зустрінемо немало професійних свят.

Новини.LIVE пропонує вам ознайомитися з детальним календарем свят на травень 2025 року, щоб ви не пропустили важливі для українців свята, події та пам'ятні дати.

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Через воєнний стан усі додаткові вихідні скасовано. Це передбачено ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

У травні традиційно буде 31 день:

робочі — 22;

вихідні (субота та неділя) — 9.

Вихідними в останній місяць весни стануть такі дати:

3 та 4 травня;

10 та 11 травня;

17 та 18 травня;

24 та 25 травня;

31 травня.

Дівчина заглядає в календар. Фото: istockphoto.com

Календар свят на травень 2025 року

Ознайомтеся з повним списком свят у травні 2025 року:

1 травня — Міжнародний день праці , Всесвітній день паролів, Міжнародний день соняшника, Всесвітній день любові, День народження поштової марки.

— , Всесвітній день паролів, Міжнародний день соняшника, Всесвітній день любові, День народження поштової марки. 2 травня — Міжнародний день Гаррі Поттера.

— Міжнародний день Гаррі Поттера. 3 травня — День міста Львів , Всесвітній день свободи преси , Міжнародний день дронів , День кондитера, Міжнародний день астрономії, Міжнародний день Сонця, Всесвітній день лабіринту святкують.

— , , , День кондитера, Міжнародний день астрономії, Міжнародний день Сонця, Всесвітній день лабіринту святкують. 4 травня — Міжнародний день пожежників , Міжнародний день померлих матерів, Всесвітній день щедрості.

— , Міжнародний день померлих матерів, Всесвітній день щедрості. 5 травня — Міжнародний день акушерки, Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю.

— Міжнародний день акушерки, Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю. 6 травня — День піхоти Збройних сил України.

— 7 травня — День радіо , День міста Івано-Франківськ , День поширення інформації про дитячу депресію, Міжнародний день планетаріїв.

— , , День поширення інформації про дитячу депресію, Міжнародний день планетаріїв. 8 травня — День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні , Міжнародний день Червоного Хреста, Міжнародний день боротьби з таласемією, Всесвітній день боротьби з раком яєчників.

— , Міжнародний день Червоного Хреста, Міжнародний день боротьби з таласемією, Всесвітній день боротьби з раком яєчників. 8-9 травня — Дні пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни .

— . 9 травня — День Європи в Україні .

— . 10 травня — Всесвітній день руху для здоров'я.

— Всесвітній день руху для здоров'я. 11 травня — День матері в Україні , Всесвітній день технологій.

— , Всесвітній день технологій. 12 травня — Всесвітній день медичних сестер.

— Всесвітній день медичних сестер. 14 травня — День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни .

— . 15 травня — День вишиванки , Міжнародний день сімей .

— , . 16 травня — Міжнародний день хлопчиків, День біографів, Міжнародний день світла.

— Міжнародний день хлопчиків, День біографів, Міжнародний день світла. 17 травня — День науки в Україні , День пульмонолога, Всесвітній день телекомунікацій та інформаційного суспільства, Всесвітній день скрипки, Міжнародний день боротьби з гомофобією.

— , День пульмонолога, Всесвітній день телекомунікацій та інформаційного суспільства, Всесвітній день скрипки, Міжнародний день боротьби з гомофобією. 18 травня — День резервіста в Україні , День боротьби за права кримськотатарського народу, День пам'яті жертв політичних репресій, День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу , День пам'яті померлих від СНІДу, Міжнародний день музеїв, Всесвітній день випічки.

— , , День пам'яті померлих від СНІДу, Міжнародний день музеїв, Всесвітній день випічки. 19 травня — День сімейної медицини в Україні, Всесвітній день сімейного лікаря.

— День сімейної медицини в Україні, Всесвітній день сімейного лікаря. 20 травня — День перекладача жестової мови в Україні, День банківських працівників, Всесвітній день метролога, Всесвітній день травматолога, Міжнародний день HR.

— День перекладача жестової мови в Україні, День банківських працівників, Всесвітній день метролога, Всесвітній день травматолога, Міжнародний день HR. 21 травня — Всесвітній день культурного розмаїття в ім’я діалогу та розвитку.

— Всесвітній день культурного розмаїття в ім’я діалогу та розвитку. 22 травня — Міжнародний день біологічного різноманіття.

— Міжнародний день біологічного різноманіття. 23 травня — День морської піхоти України, День Героїв .

— . 24 травня — День слов'янської писемності та культури , День авіаційного техніка.

— , День авіаційного техніка. 25 травня — День міста Київ , День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Міжнародний день зниклих безвісти дітей, День філолога, День хіміка.

— , День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Міжнародний день зниклих безвісти дітей, День філолога, День хіміка. 25-31 травня — Тиждень солідарності з народами несамоврядних територій.

— Тиждень солідарності з народами несамоврядних територій. 26 травня — Річниця битви під Корсунем.

— Річниця битви під Корсунем. 28 травня — День громадського поліцейського, Всеукраїнський день краєзнавства.

— День громадського поліцейського, Всеукраїнський день краєзнавства. 29 травня — Міжнародний день миротворців ООН

— Міжнародний день миротворців ООН 30 травня — Всесвітній день боротьби проти астми та алергії, День степу в Україні.

— Всесвітній день боротьби проти астми та алергії, День степу в Україні. 31 травня — Всесвітній день без тютюну, День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження, Міжнародний день бортпровідника.

Нагадаємо, раніше ми з вами ділилися новим церковним календарем свят на травень 2025 року, який допоможе не пропустити найважливіші релігійні події. Зокрема ви дізнаєтесь, коли зустрічатимемо Вознесіння Господнє та День Івана Богослова.