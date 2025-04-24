Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Коли День матері і День вишиванки — календар свят на травень 2025 arrow

Коли День матері і День вишиванки — календар свят на травень 2025

24 квітня 2025 06:03
Світлана Конюшенко - Редактор
Календар свят на травень 2025 — коли важливі свята День матері та День вишиванки
Українки відзначають День вишиванки. Фото: cheline.com.ua
Світлана Конюшенко - Редактор

Травень 2025 року подарує українцям не лише теплі та сонячні дні, а й чимало важливих свят і пам'ятних дат. У цьому місяці вшановують героїв, виявляють любов до матерів та українських традицій. Попри воєнний стан і відсутність додаткових вихідних, ці дати залишаються важливими для кожного. В останній весняний місяць відзначатимемо Міжнародний день праці, День матері, День вишиванки, День пам’яті та перемоги над нацизмом. Також зустрінемо немало професійних свят.

Новини.LIVE пропонує вам ознайомитися з детальним календарем свят на травень 2025 року, щоб ви не пропустили важливі для українців свята, події та пам'ятні дати.

Реклама
Читайте також:

Вихідні та робочі дні у травні 2025 — як працюватимуть і відпочиватимуть українці

Через воєнний стан усі додаткові вихідні скасовано. Це передбачено ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". 

У травні традиційно буде 31 день:

  • робочі — 22;
  • вихідні (субота та неділя) — 9.

Вихідними в останній місяць весни стануть такі дати:

  • 3 та 4 травня;
  • 10 та 11 травня; 
  • 17 та 18 травня;  
  • 24 та 25 травня;
  • 31 травня.

 

Вихідні та робочі дні у травні 2025 — як працюватимуть і відпочиватимуть українці
Дівчина заглядає в календар. Фото: istockphoto.com

Календар свят на травень 2025 року

Ознайомтеся з повним списком свят у травні 2025 року:

  • 1 травняМіжнародний день праці, Всесвітній день паролів, Міжнародний день соняшника, Всесвітній день любові, День народження поштової марки. 
  • 2 травня — Міжнародний день Гаррі Поттера.
  • 3 травняДень міста ЛьвівВсесвітній день свободи пресиМіжнародний день дронів, День кондитера, Міжнародний день астрономії, Міжнародний день Сонця, Всесвітній день лабіринту святкують.
  • 4 травняМіжнародний день пожежників, Міжнародний день померлих матерів, Всесвітній день щедрості.
  • 5 травня — Міжнародний день акушерки, Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю.
  • 6 травняДень піхоти Збройних сил України.
  • 7 травняДень радіо, День міста Івано-Франківськ, День поширення інформації про дитячу депресію, Міжнародний день планетаріїв.
  • 8 травняДень пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Міжнародний день Червоного Хреста, Міжнародний день боротьби з таласемією, Всесвітній день боротьби з раком яєчників.
  • 8-9 травняДні пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни.
  • 9 травняДень Європи в Україні.
  • 10 травня — Всесвітній день руху для здоров'я.
  • 11 травняДень матері в Україні, Всесвітній день технологій.
  • 12 травня — Всесвітній день медичних сестер.
  • 14 травняДень пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
  • 15 травняДень вишиванки, Міжнародний день сімей.
  • 16 травня — Міжнародний день хлопчиків, День біографів, Міжнародний день світла.
  • 17 травняДень науки в Україні, День пульмонолога, Всесвітній день телекомунікацій та інформаційного суспільства, Всесвітній день скрипки, Міжнародний день боротьби з гомофобією.
  • 18 травня — День резервіста в УкраїніДень боротьби за права кримськотатарського народу, День пам'яті жертв політичних репресій, День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, День пам'яті померлих від СНІДу, Міжнародний день музеїв, Всесвітній день випічки.
  • 19 травня — День сімейної медицини в Україні, Всесвітній день сімейного лікаря.
  • 20 травня — День перекладача жестової мови в Україні, День банківських працівників, Всесвітній день метролога, Всесвітній день травматолога, Міжнародний день HR.
  • 21 травня — Всесвітній день культурного розмаїття в ім’я діалогу та розвитку.
  • 22 травня — Міжнародний день біологічного різноманіття.
  • 23 травняДень морської піхоти України, День Героїв.
  • 24 травняДень слов'янської писемності та культури, День авіаційного техніка.
  • 25 травняДень міста Київ, День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Міжнародний день зниклих безвісти дітей, День філолога, День хіміка.
  • 25-31 травня — Тиждень солідарності з народами несамоврядних територій.
  • 26 травня — Річниця битви під Корсунем.
  • 28 травня — День громадського поліцейського, Всеукраїнський день краєзнавства.
  • 29 травня — Міжнародний день миротворців ООН
  • 30 травня — Всесвітній день боротьби проти астми та алергії, День степу в Україні.
  • 31 травня — Всесвітній день без тютюну, День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження, Міжнародний день бортпровідника.

Нагадаємо, раніше ми з вами ділилися новим церковним календарем свят на травень 2025 року, який допоможе не пропустити найважливіші релігійні події. Зокрема ви дізнаєтесь, коли зустрічатимемо Вознесіння Господнє та День Івана Богослова. 

свята вихідні календар травень День матері День вишиванки
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама