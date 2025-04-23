Що не можна робити у Навський Великдень 2025 — заборони, традиції 24 квітня

Три жінки біля могили на цвинтарі. Фото: Freepik

Щороку до чи після світлого Воскресіння Христового українці відзначають таке свято, як Навський Великдень, який припадає або на Чистий четвер, або на перший четвер після свята. Дізнайтеся, що категорично не можна робити цього дня і які цікаві традиції існують.

Новини.LIVE розповідає детально про це свято.

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Коли буде Навський Великдень у 2025 році

Навський Великдень відзначається або до Великодня, тобто, у Чистий четвер, або в перший четвер після нього. Оскільки Воскресіння Христове цього року було 20 квітня і Чистий четвер вже минув, то Навський Великдень буде 24 квітня.

Вірянка біля свічок у церкві. Фото: Culture.pl

Що ні в якому разі не можна робити у Навський Великдень

Цього дня існують певні заборони, яких важливо дотримуватися. Зокрема, у Навський Великдень категорично не можна:

Називати душі предків "мерцями" або "покійниками", адже вони повертаються додому і все чують

Відвідувати кладовище вночі

Говорити погані речі про покійних людей

Сваритися і говорити погані слова

Ігнорувати потребу шанування предків

Які традиції існують у Навський Великдень

Предки в давні часи цього дня молилися за тих, кого вже немає на цьому світі, та готували для них їжу. Вони дуже часто залишали на вікнах хліб, крашанки, сіль і воду. Також у Навський Великдень пращури запалювали вдома свічки, вшановуючи пам’ять покійних і ніби показуючи їм "шлях додому".

Крім того, предки влаштовували поминальні обіди вдома і на цвинтарях, беручи із собою паски з крашанками. Віряни цього дня зберігали спокій, вважаючи, що покійні люди "дивилися" на живих. У народі таким чином вважали, що від того, як себе поводять живі, залежить те, чи спокійно спочивають померлі.

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