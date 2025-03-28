Календар свят на квітень 2025 — що будемо святкувати та скільки вихідних днів

Святкова хода в Києві. Фото: google.com

Другий місяць весни разом із довгоочікуваним теплом принесе чимало державних, професійних та міжнародних свят. Зокрема українці у квітні відзначатимуть День сміху, Всесвітній день здоров'я, День працівників ракетно-космічної галузі України та День прикордонника України.

Новини.LIVE ділиться з вами детальним календарем свят на квітень 2025 року, щоб ви не пропустили важливі для українців свята та дати.

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Через воєнний стан усі додаткові вихідні скасовано. Це передбачено ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

У квітні буде 30 днів:

робочі — 22;

вихідні (субота та неділя) — 8.

Вихідними у перший місяць весни стануть такі дати:

5 та 6 квітня;

12 та 13 квітня;

19 та 20 квітня;

26 та 27 квітня.

Годинник, календар та канцелярія. Фото: freepik.com

Календар свят на квітень 2025 року

Ознайомтеся з повним списком свят у квітні 2025 року:

1 квітня — День сміху; День дій проти сексуального насильства; День гармонії здоров'я;

— День сміху; День дій проти сексуального насильства; День гармонії здоров'я; 2 квітня — День кінолога України ; Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму; Міжнародний день дитячої книжки;

— ; Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму; Міжнародний день дитячої книжки; 3 квітня — Міжнародний день рекрутера; День народження мобільного телефону;

— Міжнародний день рекрутера; День народження мобільного телефону; 4 квітня — День створення НАТО ; Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки; Міжнародний день інтернету; День вебмайстра; Міжнародний день бродячих тварин;

— ; Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки; Міжнародний день інтернету; День вебмайстра; Міжнародний день бродячих тварин; 5 квітня — День створення Першої конституції України ; День неонатолога;

— ; День неонатолога; 6 квітня — День геолога; День працівника слідчих органів; Міжнародний день троянд Сараєво;

— День геолога; День працівника слідчих органів; Міжнародний день троянд Сараєво; 7 квітня — Всесвітній день здоров'я;

— Всесвітній день здоров'я; 8 квітня — Міжнародний день ромів; Міжнародний день буддизму;

— Міжнародний день ромів; Міжнародний день буддизму; 10 квітня — Міжнародний день братів та сестер ;

— ; 11 квітня — Міжнародний день звільнення в'язнів фашистських концтаборів ; Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона;

— ; Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона; 12 квітня — День працівників ракетно-космічної галузі України ; Всесвітній день авіації й космонавтики;

— ; Всесвітній день авіації й космонавтики; 13 квітня — День працівника оборонно-промислового комплексу України ;

— ; 14 квітня — Всесвітній день боротьби з хворобою Шагаса;

— Всесвітній день боротьби з хворобою Шагаса; 15 квітня — День працівників карного розшуку або День працівників кримінального розшуку України ;

— ; 17 квітня — День пожежної охорони України ; Всесвітній день боротьби з гемофілією;

— ; Всесвітній день боротьби з гемофілією; 18 квітня — День пам'яток історії та культури України ;

— ; 19 квітня — Український День навколишнього середовища (День довкілля) ; Міжнародний день цирку;

— ; Міжнародний день цирку; 20 квітня — День вдячності волонтерам;

— День вдячності волонтерам; 23 квітня — Всеукраїнський день психолога ; Міжнародний день секретаря; Всесвітній день книжки та авторського права;

— ; Міжнародний день секретаря; Всесвітній день книжки та авторського права; 24 квітня — Міжнародний день дівчат в інформаційно-комунікаційних технологіях;

— Міжнародний день дівчат в інформаційно-комунікаційних технологіях; 25 квітня — Міжнародний день фінансової незалежності; Всесвітній день жіночого здоров'я;

— Міжнародний день фінансової незалежності; Всесвітній день жіночого здоров'я; 26 квітня — День міста Львів; Всесвітній день інтелектуальної власності; Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф; Всесвітній день пілотів; Всесвітній день ветеринара;

— День міста Львів; Всесвітній день інтелектуальної власності; Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф; Всесвітній день пілотів; Всесвітній день ветеринара; 27 квітня — День кадровика в Україні; Всесвітній день дизайну; Міжнародний день обізнаності про донорське зачаття;

— День кадровика в Україні; Всесвітній день дизайну; Міжнародний день обізнаності про донорське зачаття; 28 квітня — Всесвітній день охорони праці; День хімічної безпеки;

— Всесвітній день охорони праці; День хімічної безпеки; 29 квітня — Міжнародний день танцю;

— Міжнародний день танцю; 30 квітня — День прикордонника України; Всесвітній день мобільності та доступності.

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