Календар свят на квітень 2025 — що будемо святкувати та скільки вихідних днів

Календар свят на квітень 2025 — важливі дати та додаткові вихідні
Другий місяць весни разом із довгоочікуваним теплом принесе чимало державних, професійних та міжнародних свят. Зокрема українці у квітні відзначатимуть День сміху, Всесвітній день здоров'я, День працівників ракетно-космічної галузі України та День прикордонника України.
Новини.LIVE ділиться з вами детальним календарем свят на квітень 2025 року, щоб ви не пропустили важливі для українців свята та дати.
Вихідні та робочі дні у квітні 2025 — як працюватимуть і відпочиватимуть українці
Через воєнний стан усі додаткові вихідні скасовано. Це передбачено ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".
У квітні буде 30 днів:
- робочі — 22;
- вихідні (субота та неділя) — 8.
Вихідними у перший місяць весни стануть такі дати:
- 5 та 6 квітня;
- 12 та 13 квітня;
- 19 та 20 квітня;
- 26 та 27 квітня.
Календар свят на квітень 2025 року
Ознайомтеся з повним списком свят у квітні 2025 року:
- 1 квітня — День сміху; День дій проти сексуального насильства; День гармонії здоров'я;
- 2 квітня — День кінолога України; Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму; Міжнародний день дитячої книжки;
- 3 квітня — Міжнародний день рекрутера; День народження мобільного телефону;
- 4 квітня — День створення НАТО; Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки; Міжнародний день інтернету; День вебмайстра; Міжнародний день бродячих тварин;
- 5 квітня — День створення Першої конституції України; День неонатолога;
- 6 квітня — День геолога; День працівника слідчих органів; Міжнародний день троянд Сараєво;
- 7 квітня — Всесвітній день здоров'я;
- 8 квітня — Міжнародний день ромів; Міжнародний день буддизму;
- 10 квітня — Міжнародний день братів та сестер;
- 11 квітня — Міжнародний день звільнення в'язнів фашистських концтаборів; Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона;
- 12 квітня — День працівників ракетно-космічної галузі України; Всесвітній день авіації й космонавтики;
- 13 квітня — День працівника оборонно-промислового комплексу України;
- 14 квітня — Всесвітній день боротьби з хворобою Шагаса;
- 15 квітня — День працівників карного розшуку або День працівників кримінального розшуку України;
- 17 квітня — День пожежної охорони України; Всесвітній день боротьби з гемофілією;
- 18 квітня — День пам'яток історії та культури України;
- 19 квітня — Український День навколишнього середовища (День довкілля); Міжнародний день цирку;
- 20 квітня — День вдячності волонтерам;
- 23 квітня — Всеукраїнський день психолога; Міжнародний день секретаря; Всесвітній день книжки та авторського права;
- 24 квітня — Міжнародний день дівчат в інформаційно-комунікаційних технологіях;
- 25 квітня — Міжнародний день фінансової незалежності; Всесвітній день жіночого здоров'я;
- 26 квітня — День міста Львів; Всесвітній день інтелектуальної власності; Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф; Всесвітній день пілотів; Всесвітній день ветеринара;
- 27 квітня — День кадровика в Україні; Всесвітній день дизайну; Міжнародний день обізнаності про донорське зачаття;
- 28 квітня — Всесвітній день охорони праці; День хімічної безпеки;
- 29 квітня — Міжнародний день танцю;
- 30 квітня — День прикордонника України; Всесвітній день мобільності та доступності.
Раніше ми ділилися церковним календарем свят на квітень 2025 року, який розповість, коли відзначаємо Вербну неділю, зустрічаємо Страсний тиждень та Великдень.
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