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Календар свят на квітень 2025 — важливі дати та додаткові вихідні

28 березня 2025 06:03
Світлана Конюшенко - Редактор
Календар свят на квітень 2025 — що будемо святкувати та скільки вихідних днів
Святкова хода в Києві. Фото: google.com
Світлана Конюшенко - Редактор

Другий місяць весни разом із довгоочікуваним теплом принесе чимало державних, професійних та міжнародних свят. Зокрема українці у квітні відзначатимуть День сміху, Всесвітній день здоров'я, День працівників ракетно-космічної галузі України та День прикордонника України.

Новини.LIVE ділиться з вами детальним календарем свят на квітень 2025 року, щоб ви не пропустили важливі для українців свята та дати.

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Через воєнний стан усі додаткові вихідні скасовано. Це передбачено ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". 

У квітні буде 30 днів:

  • робочі — 22;
  • вихідні (субота та неділя) — 8.

Вихідними у перший місяць весни стануть такі дати:

  • 5 та 6 квітня;
  • 12 та 13 квітня; 
  • 19 та 20 квітня;  
  • 26 та 27 квітня.

 

Вихідні та робочі дні у квітні 2025 — як працюватимуть і відпочиватимуть українці
Годинник, календар та канцелярія. Фото: freepik.com

Календар свят на квітень 2025 року

Ознайомтеся з повним списком свят у квітні 2025 року:

  • 1 квітня — День сміху; День дій проти сексуального насильства; День гармонії здоров'я;
  • 2 квітня День кінолога України; Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму; Міжнародний день дитячої книжки;
  • 3 квітня — Міжнародний день рекрутера; День народження мобільного телефону;
  • 4 квітняДень створення НАТО; Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки; Міжнародний день інтернету; День вебмайстра; Міжнародний день бродячих тварин;
  • 5 квітняДень створення Першої конституції України; День неонатолога;
  • 6 квітня — День геолога; День працівника слідчих органів; Міжнародний день троянд Сараєво;
  • 7 квітня — Всесвітній день здоров'я;
  • 8 квітня — Міжнародний день ромів; Міжнародний день буддизму;
  • 10 квітняМіжнародний день братів та сестер;
  • 11 квітняМіжнародний день звільнення в'язнів фашистських концтаборів; Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона;
  • 12 квітняДень працівників ракетно-космічної галузі України; Всесвітній день авіації й космонавтики;
  • 13 квітня — День працівника оборонно-промислового комплексу України;
  • 14 квітня — Всесвітній день боротьби з хворобою Шагаса;
  • 15 квітняДень працівників карного розшуку або День працівників кримінального розшуку України;
  • 17 квітняДень пожежної охорони України; Всесвітній день боротьби з гемофілією;
  • 18 квітняДень пам'яток історії та культури України;
  • 19 квітняУкраїнський День навколишнього середовища (День довкілля); Міжнародний день цирку;
  • 20 квітня — День вдячності волонтерам;
  • 23 квітняВсеукраїнський день психолога; Міжнародний день секретаря; Всесвітній день книжки та авторського права;
  • 24 квітня — Міжнародний день дівчат в інформаційно-комунікаційних технологіях;
  • 25 квітня — Міжнародний день фінансової незалежності; Всесвітній день жіночого здоров'я;
  • 26 квітня — День міста Львів; Всесвітній день інтелектуальної власності; Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф; Всесвітній день пілотів; Всесвітній день ветеринара;
  • 27 квітня — День кадровика в Україні; Всесвітній день дизайну; Міжнародний день обізнаності про донорське зачаття;
  • 28 квітня — Всесвітній день охорони праці; День хімічної безпеки;
  • 29 квітня — Міжнародний день танцю;
  • 30 квітняДень прикордонника України; Всесвітній день мобільності та доступності.

Раніше ми ділилися церковним календарем свят на квітень 2025 року, який розповість, коли відзначаємо Вербну неділю, зустрічаємо Страсний тиждень та Великдень. 

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