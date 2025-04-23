Что нельзя делать в Пасху мертвых 2025 — запреты, традиции 24 апреля

Три женщины возле могилы на кладбище. Фото: Freepik

Каждый год до или после светлого Воскресения Христова украинцы отмечают такой праздник, как Пасха мертвых, который приходится либо на Чистый четверг, либо на первый четверг после праздника. Узнайте, что категорически нельзя делать в этот день и какие интересные традиции существуют.

Новини.LIVE рассказывает подробно об этом празднике.

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Пасха мертвых отмечается либо до Пасхи, то есть, в Чистый четверг, либо в первый четверг после нее. Поскольку Воскресение Христово в этом году было 20 апреля и Чистый четверг уже прошел, то Пасха мертвых будет 24 апреля.

Верующая возле свечей в церкви. Фото: Culture.pl

Что ни в коем случае нельзя делать в Пасху мертвых

В этот день существуют определенные запреты, которые важно соблюдать. В частности, в Пасху мертвых категорически нельзя:

Называть души предков "мертвецами" или "покойниками", ведь они возвращаются домой и все слышат

Посещать кладбище ночью

Говорить плохие вещи об усопших людях

Ссориться и говорить плохие слова

Игнорировать потребность почитания предков

Какие традиции существуют в Пасху мертвых

Предки в давние времена в этот день молились за тех, кого уже нет на этом свете, и готовили для них еду. Они очень часто оставляли на окнах хлеб, пасхальные яйца, соль и воду. Также в Пасху мертвых предки зажигали дома свечи, чтя память усопших и как бы показывая им "путь домой".

Кроме того, предки устраивали поминальные обеды дома и на кладбищах, беря с собой паски с пасхальными яйцами. Верующие в этот день сохраняли спокойствие, считая, что усопшие люди "смотрели" на живых. В народе таким образом считали, что от того, как себя ведут живые, зависит то, спокойно ли покоятся умершие.

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