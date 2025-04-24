Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Когда День матери и День вышиванки — календарь праздников на май arrow

Когда День матери и День вышиванки — календарь праздников на май

24 апреля 2025 06:03
Светлана Конюшенко - Редактор
Календарь праздников на май 2025 — когда праздники День матери и День вышиванки
Украинки отмечают День вышиванки. Фото: cheline.com.ua
Светлана Конюшенко - Редактор

Май 2025 года подарит украинцам не только теплые и солнечные дни, но и немало важных праздников и памятных дат. В этом месяце чествуют героев, проявляют любовь к матерям и украинским традициям. Несмотря на военное положение и отсутствие дополнительных выходных, эти даты остаются важными для каждого. В последний весенний месяц будем отмечать Международный день труда, День матери, День вышиванки, День памяти и победы над нацизмом. Также встретим немало профессиональных праздников.

Новини.LIVE предлагает вам ознакомиться с подробным календарем праздников на май 2025 года, чтобы вы не пропустить важные для украинцев праздники, события и памятные даты.

Реклама
Читайте также:

Выходные и рабочие дни в мае 2025 — как будут работать и отдыхать украинцы

Из-за военного положения все дополнительные выходные отменены. Это предусмотрено ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

В мае традиционно будет 31 день:

  • рабочие — 22;
  • выходные (суббота и воскресенье) — 9.

Выходными в последний месяц весны станут такие даты:

  • 3 и 4 мая;
  • 10 и 11 мая;
  • 17 и 18 мая;
  • 24 и 25 мая;
  • 31 мая.

 

Выходные и рабочие дни в мае 2025 — как будут работать и отдыхать украинцы
Девушка заглядывает в календарь. Фото: istockphoto.com

Календарь праздников на май 2025 года

Ознакомьтесь с полным списком праздников в мае 2025 года:

  • 1 маяМеждународный день труда, Всемирный день паролей, Международный день подсолнуха, Всемирный день любви, День рождения почтовой марки.
  • 2 мая — Международный день Гарри Поттера.
  • 3 маяДень города Львов, Всемирный день свободы прессы, Международный день дронов, День кондитера, Международный день астрономии, Международный день Солнца, Всемирный день лабиринта празднуют.
  • 4 маяМеждународный день пожарных, Международный день умерших матерей, Всемирный день щедрости.
  • 5 мая — Международный день акушерки, Международный день борьбы за права людей с инвалидностью.
  • 6 маяДень пехоты Вооруженных сил Украины.
  • 7 маяДень радио, День города Ивано-Франковск, День распространения информации о детской депрессии, Международный день планетариев.
  • 8 маяДень памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, Международный день Красного Креста, Международный день борьбы с талассемией, Всемирный день борьбы с раком яичников.
  • 8-9 маяДни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны.
  • 9 маяДень Европы в Украине.
  • 10 мая — Всемирный день движения для здоровья.
  • 11 маяДень матери в Украине, Всемирный день технологий.
  • 12 мая — Всемирный день медицинских сестер.
  • 14 маяДень памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.
  • 15 маяДень вышиванки, Международный день семей.
  • 16 мая — Международный день мальчиков, День биографов, Международный день света.
  • 17 маяДень науки в Украине, День пульмонолога, Всемирный день телекоммуникаций и информационного общества, Всемирный день скрипки, Международный день борьбы с гомофобией.
  • 18 маяДень резервиста в Украине, День борьбы за права крымскотатарского народа, День памяти жертв политических репрессий, День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, День памяти умерших от СПИДа, Международный день музеев, Всемирный день выпечки.
  • 19 мая — День семейной медицины в Украине, Всемирный день семейного врача.
  • 20 мая — День переводчика жестового языка в Украине, День банковских работников, Всемирный день метролога, Всемирный день травматолога, Международный день HR.
  • 21 мая — Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
  • 22 мая — Международный день биологического разнообразия.
  • 23 маяДень морской пехоты Украины, День Героев.
  • 24 маяДень славянской письменности и культуры, День авиационного техника.
  • 25 маяДень города Киев, День Государственной службы специальной связи и защиты информации, Международный день пропавших без вести детей, День филолога, День химика.
  • 25-31 мая — Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий.
  • 26 мая — Годовщина битвы под Корсунем.
  • 28 мая — День общественного полицейского, Всеукраинский день краеведения.
  • 29 мая — Международный день миротворцев ООН.
  • 30 мая — Всемирный день борьбы против астмы и аллергии, День степи в Украине.
  • 31 мая — Всемирный день без табака, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения, Международный день бортпроводника.

Напомним, ранее мы с вами делились новым церковным календарем праздников на май 2025 года, который поможет не пропустить важнейшие религиозные события. В частности вы узнаете, когда будем встречать Вознесение Господне и День Иоанна Богослова.

праздники выходные календарь май День матери День вышиванки
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама