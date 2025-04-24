Календарь праздников на май 2025 — когда праздники День матери и День вышиванки

Когда День матери и День вышиванки — календарь праздников на май
Май 2025 года подарит украинцам не только теплые и солнечные дни, но и немало важных праздников и памятных дат. В этом месяце чествуют героев, проявляют любовь к матерям и украинским традициям. Несмотря на военное положение и отсутствие дополнительных выходных, эти даты остаются важными для каждого. В последний весенний месяц будем отмечать Международный день труда, День матери, День вышиванки, День памяти и победы над нацизмом. Также встретим немало профессиональных праздников.
Новини.LIVE предлагает вам ознакомиться с подробным календарем праздников на май 2025 года, чтобы вы не пропустить важные для украинцев праздники, события и памятные даты.
Выходные и рабочие дни в мае 2025 — как будут работать и отдыхать украинцы
Из-за военного положения все дополнительные выходные отменены. Это предусмотрено ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".
В мае традиционно будет 31 день:
- рабочие — 22;
- выходные (суббота и воскресенье) — 9.
Выходными в последний месяц весны станут такие даты:
- 3 и 4 мая;
- 10 и 11 мая;
- 17 и 18 мая;
- 24 и 25 мая;
- 31 мая.
Календарь праздников на май 2025 года
Ознакомьтесь с полным списком праздников в мае 2025 года:
- 1 мая — Международный день труда, Всемирный день паролей, Международный день подсолнуха, Всемирный день любви, День рождения почтовой марки.
- 2 мая — Международный день Гарри Поттера.
- 3 мая — День города Львов, Всемирный день свободы прессы, Международный день дронов, День кондитера, Международный день астрономии, Международный день Солнца, Всемирный день лабиринта празднуют.
- 4 мая — Международный день пожарных, Международный день умерших матерей, Всемирный день щедрости.
- 5 мая — Международный день акушерки, Международный день борьбы за права людей с инвалидностью.
- 6 мая — День пехоты Вооруженных сил Украины.
- 7 мая — День радио, День города Ивано-Франковск, День распространения информации о детской депрессии, Международный день планетариев.
- 8 мая — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, Международный день Красного Креста, Международный день борьбы с талассемией, Всемирный день борьбы с раком яичников.
- 8-9 мая — Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны.
- 9 мая — День Европы в Украине.
- 10 мая — Всемирный день движения для здоровья.
- 11 мая — День матери в Украине, Всемирный день технологий.
- 12 мая — Всемирный день медицинских сестер.
- 14 мая — День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.
- 15 мая — День вышиванки, Международный день семей.
- 16 мая — Международный день мальчиков, День биографов, Международный день света.
- 17 мая — День науки в Украине, День пульмонолога, Всемирный день телекоммуникаций и информационного общества, Всемирный день скрипки, Международный день борьбы с гомофобией.
- 18 мая — День резервиста в Украине, День борьбы за права крымскотатарского народа, День памяти жертв политических репрессий, День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, День памяти умерших от СПИДа, Международный день музеев, Всемирный день выпечки.
- 19 мая — День семейной медицины в Украине, Всемирный день семейного врача.
- 20 мая — День переводчика жестового языка в Украине, День банковских работников, Всемирный день метролога, Всемирный день травматолога, Международный день HR.
- 21 мая — Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
- 22 мая — Международный день биологического разнообразия.
- 23 мая — День морской пехоты Украины, День Героев.
- 24 мая — День славянской письменности и культуры, День авиационного техника.
- 25 мая — День города Киев, День Государственной службы специальной связи и защиты информации, Международный день пропавших без вести детей, День филолога, День химика.
- 25-31 мая — Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий.
- 26 мая — Годовщина битвы под Корсунем.
- 28 мая — День общественного полицейского, Всеукраинский день краеведения.
- 29 мая — Международный день миротворцев ООН.
- 30 мая — Всемирный день борьбы против астмы и аллергии, День степи в Украине.
- 31 мая — Всемирный день без табака, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения, Международный день бортпроводника.
Напомним, ранее мы с вами делились новым церковным календарем праздников на май 2025 года, который поможет не пропустить важнейшие религиозные события. В частности вы узнаете, когда будем встречать Вознесение Господне и День Иоанна Богослова.
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