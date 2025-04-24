Календарь праздников на май 2025 — когда праздники День матери и День вышиванки

Украинки отмечают День вышиванки. Фото: cheline.com.ua

Май 2025 года подарит украинцам не только теплые и солнечные дни, но и немало важных праздников и памятных дат. В этом месяце чествуют героев, проявляют любовь к матерям и украинским традициям. Несмотря на военное положение и отсутствие дополнительных выходных, эти даты остаются важными для каждого. В последний весенний месяц будем отмечать Международный день труда, День матери, День вышиванки, День памяти и победы над нацизмом. Также встретим немало профессиональных праздников.

Новини.LIVE предлагает вам ознакомиться с подробным календарем праздников на май 2025 года, чтобы вы не пропустить важные для украинцев праздники, события и памятные даты.

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Из-за военного положения все дополнительные выходные отменены. Это предусмотрено ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

В мае традиционно будет 31 день:

рабочие — 22;

выходные (суббота и воскресенье) — 9.

Выходными в последний месяц весны станут такие даты:

3 и 4 мая;

10 и 11 мая;

17 и 18 мая;

24 и 25 мая;

31 мая.

Девушка заглядывает в календарь. Фото: istockphoto.com

Календарь праздников на май 2025 года

Ознакомьтесь с полным списком праздников в мае 2025 года:

1 мая — Международный день труда , Всемирный день паролей, Международный день подсолнуха, Всемирный день любви, День рождения почтовой марки.

— , Всемирный день паролей, Международный день подсолнуха, Всемирный день любви, День рождения почтовой марки. 2 мая — Международный день Гарри Поттера.

— Международный день Гарри Поттера. 3 мая — День города Львов , Всемирный день свободы прессы , Международный день дронов , День кондитера, Международный день астрономии, Международный день Солнца, Всемирный день лабиринта празднуют.

— , , , День кондитера, Международный день астрономии, Международный день Солнца, Всемирный день лабиринта празднуют. 4 мая — Международный день пожарных , Международный день умерших матерей, Всемирный день щедрости.

— , Международный день умерших матерей, Всемирный день щедрости. 5 мая — Международный день акушерки, Международный день борьбы за права людей с инвалидностью.

— Международный день акушерки, Международный день борьбы за права людей с инвалидностью. 6 мая — День пехоты Вооруженных сил Украины.

— 7 мая — День радио , День города Ивано-Франковск , День распространения информации о детской депрессии, Международный день планетариев.

— , , День распространения информации о детской депрессии, Международный день планетариев. 8 мая — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне , Международный день Красного Креста, Международный день борьбы с талассемией, Всемирный день борьбы с раком яичников.

— , Международный день Красного Креста, Международный день борьбы с талассемией, Всемирный день борьбы с раком яичников. 8-9 мая — Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны .

— . 9 мая — День Европы в Украине .

— . 10 мая — Всемирный день движения для здоровья.

— Всемирный день движения для здоровья. 11 мая — День матери в Украине , Всемирный день технологий.

— , Всемирный день технологий. 12 мая — Всемирный день медицинских сестер.

— Всемирный день медицинских сестер. 14 мая — День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны .

— . 15 мая — День вышиванки , Международный день семей .

— , . 16 мая — Международный день мальчиков, День биографов, Международный день света.

— Международный день мальчиков, День биографов, Международный день света. 17 мая — День науки в Украине , День пульмонолога, Всемирный день телекоммуникаций и информационного общества, Всемирный день скрипки, Международный день борьбы с гомофобией.

— , День пульмонолога, Всемирный день телекоммуникаций и информационного общества, Всемирный день скрипки, Международный день борьбы с гомофобией. 18 мая — День резервиста в Украине , День борьбы за права крымскотатарского народа, День памяти жертв политических репрессий, День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа , День памяти умерших от СПИДа, Международный день музеев, Всемирный день выпечки.

— , , День памяти умерших от СПИДа, Международный день музеев, Всемирный день выпечки. 19 мая — День семейной медицины в Украине, Всемирный день семейного врача.

— День семейной медицины в Украине, Всемирный день семейного врача. 20 мая — День переводчика жестового языка в Украине, День банковских работников, Всемирный день метролога, Всемирный день травматолога, Международный день HR.

— День переводчика жестового языка в Украине, День банковских работников, Всемирный день метролога, Всемирный день травматолога, Международный день HR. 21 мая — Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.

— Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. 22 мая — Международный день биологического разнообразия.

— Международный день биологического разнообразия. 23 мая — День морской пехоты Украины, День Героев .

— . 24 мая — День славянской письменности и культуры , День авиационного техника.

— , День авиационного техника. 25 мая — День города Киев , День Государственной службы специальной связи и защиты информации, Международный день пропавших без вести детей, День филолога, День химика.

— , День Государственной службы специальной связи и защиты информации, Международный день пропавших без вести детей, День филолога, День химика. 25-31 мая — Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий.

— Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий. 26 мая — Годовщина битвы под Корсунем.

— Годовщина битвы под Корсунем. 28 мая — День общественного полицейского, Всеукраинский день краеведения.

— День общественного полицейского, Всеукраинский день краеведения. 29 мая — Международный день миротворцев ООН.

— Международный день миротворцев ООН. 30 мая — Всемирный день борьбы против астмы и аллергии, День степи в Украине.

— Всемирный день борьбы против астмы и аллергии, День степи в Украине. 31 мая — Всемирный день без табака, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения, Международный день бортпроводника.

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