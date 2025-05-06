Когда будет День отца в Украине в 2025 году — дата, традиции празднования этого дня

Маленькая девочка, которая закрывает глаза своему отцу. Фото: Freepik

Скоро вся Украина будет отмечать теплый семейный праздник — День отца, который является хорошим поводом напомнить родному человеку о своей любви. Мы рассказываем, когда в этом году украинцы будут праздновать этот день и как он отмечается в нашей стране.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом празднике.

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Когда в Украине будут отмечать День отца в 2025 году

В 2019 году Украина начала официально отмечать День отца, который был создан в честь всех отцов. Известно, что этот праздник украинцы ежегодно отмечают в третье воскресенье июня. А в этом году такой день приходится на 15 июня, поэтому День отца будет именно в эту дату.

Также в Украине существует еще один праздник, посвященный отцам, — это Всенародный день отца. И хотя этот праздник не считается официальным, он отмечается в третье воскресенье сентября. А в 2025 году он приходится на 21 сентября.

Мужчина, который развлекает своего сына. Фото: Freepik

Какие традиции празднования Дня отца существуют в Украине

Поскольку День отца в Украине начали отмечать относительно недавно, особых каких-то традиций еще нет. В этот день все украинцы обращаются к родным папам с теплыми словами поздравлений в телефонном режиме или при личном общении.

Но в условиях полномасштабного вторжения стоит поздравлять всех мужчин, которые выполняют важную отцовскую роль. Это может быть дедушка, дядя, брат или другие родные люди, которые берут на себя ответственность и заботятся о детях.

В этот важный праздник многие украинцы дарят своим папам и другим мужчинам в семье маленькие подарки. Некоторые в этот день собирают всю семью за праздничным столом, чтобы поздравить мужчин и вспомнить самые теплые моменты из детства.

Счастливая семья за праздничным столом. Фото: Pinterest

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