Що можна подарувати мамі, яка любить город, на День матері 2025 — корисні подарунки

Дівчина, яка подарувала мамі подарунок. Фото: Freepik

У неділю, 11 травня 2025 року, всі українці відзначатимуть чудове сімейне свято — День матері, тому саме час подбати про подарунки. Якщо ваша мама любить поратися на городі, дізнайтеся, що їй можна цікавого і, водночас, корисного подарувати на це свято.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями подарунку.

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Подарунки для догляду городу

Якщо ваша мама дбає про рослини і завжди приводить свою городню ділянку до ладу, оберіть їй подарунок, який буде корисним на городі. Це можуть бути:

Набір садового інструменту — лопата, граблі, секатор, обприскувач

Електричний інструмент для городу — культиватор, газонокосарка, тример

Система автоматичного поливу

Теплиця чи парник

Якісні добрива

Набір для вирощування рослин

Компостер

Подарунок жінці за столом. Фото: Freepik

Подарунки для відпочинку на городі

Якщо ви хочете, щоб ваша мама відпочивала у перервах між посадками, можете подарувати їй щось таке, що допоможе їй розслабитися. Це можуть бути:

Крісло для відпочинку

Велика парасолька чи тент для захисту від сонця

Столик для чаювання чи розміщення інструментів

Капелюх і рукавички

Термос чи сумка-холодильник для напоїв і перекусів

Великий ліхтарик

Жінка, яка подарувала мамі подарунок. Фото: Freepik

Подарунки для естетики на городі

Якщо мама просто обожнює створювати красу на своїй городній ділянці, чудовими і корисними подарунками для неї на День матері будуть:

Декорація для саду — різні фігурки, ліхтарики тощо

Садові горщики для квітів

Насіння рідкісних рослин

Книга з порадами чи по ландшафту

Сертифікат до садового магазину, де мама обере все, що їй потрібно для роботи

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