Что можно подарить маме, которая любит огород, на День матери 2025 — полезные подарки

Полезные подарки маме, которая любит огород, на День матери 2025
В воскресенье, 11 мая 2025 года, все украинцы будут отмечать замечательный семейный праздник — День матери, поэтому самое время позаботиться о подарках. Если ваша мама любит возиться на огороде, узнайте, что ей можно интересного и, в то же время, полезного подарить на этот праздник.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями подарка.
Что можно подарить маме-дачнице на День матери
Подарки для ухода за огородом
Если ваша мама заботится о растениях и всегда приводит свой огородный участок в порядок, выберите ей подарок, который будет полезным на огороде. Это могут быть:
- Набор садового инструмента — лопата, грабли, секатор, опрыскиватель
- Электрический инструмент для огорода — культиватор, газонокосилка, триммер
- Система автоматического полива
- Теплица или парник
- Качественные удобрения
- Набор для выращивания растений
- Компостер
Подарки для отдыха на огороде
Если вы хотите, чтобы ваша мама отдыхала в перерывах между посадками, можете подарить ей что-то такое, что поможет ей расслабиться. Это могут быть:
- Кресло для отдыха
- Большой зонтик или тент для защиты от солнца
- Столик для чаепития или размещения инструментов
- Шляпа и перчатки
- Термос или сумка-холодильник для напитков и перекусов
- Большой фонарик
Подарки для эстетики на огороде
Если мама просто обожает создавать красоту на своем огородном участке, замечательными и полезными подарками для нее на День матери будут:
- Декорация для сада — различные фигурки, фонарики и т.д.
- Садовые горшки для цветов
- Семена редких растений
- Книга с советами или по ландшафту
- Сертификат в садовый магазин, где мама выберет все, что ей нужно для работы
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