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Полезные подарки маме, которая любит огород, на День матери 2025

6 мая 2025 03:16
Светлана Конюшенко - Редактор
Что можно подарить маме, которая любит огород, на День матери 2025 — полезные подарки
Девушка, которая подарила маме подарок. Фото: Freepik
Светлана Конюшенко - Редактор

В воскресенье, 11 мая 2025 года, все украинцы будут отмечать замечательный семейный праздник — День матери, поэтому самое время позаботиться о подарках. Если ваша мама любит возиться на огороде, узнайте, что ей можно интересного и, в то же время, полезного подарить на этот праздник.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями подарка.

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Подарки для ухода за огородом

Если ваша мама заботится о растениях и всегда приводит свой огородный участок в порядок, выберите ей подарок, который будет полезным на огороде. Это могут быть:

  • Набор садового инструмента — лопата, грабли, секатор, опрыскиватель
  • Электрический инструмент для огорода — культиватор, газонокосилка, триммер
  • Система автоматического полива
  • Теплица или парник
  • Качественные удобрения
  • Набор для выращивания растений
  • Компостер
Подарок
Подарок женщине за столом. Фото: Freepik

Подарки для отдыха на огороде

Если вы хотите, чтобы ваша мама отдыхала в перерывах между посадками, можете подарить ей что-то такое, что поможет ей расслабиться. Это могут быть:

  • Кресло для отдыха
  • Большой зонтик или тент для защиты от солнца
  • Столик для чаепития или размещения инструментов
  • Шляпа и перчатки
  • Термос или сумка-холодильник для напитков и перекусов
  • Большой фонарик
Подарок маме
Женщина, которая подарила маме подарок. Фото: Freepik

Подарки для эстетики на огороде

Если мама просто обожает создавать красоту на своем огородном участке, замечательными и полезными подарками для нее на День матери будут:

  • Декорация для сада — различные фигурки, фонарики и т.д.
  • Садовые горшки для цветов
  • Семена редких растений
  • Книга с советами или по ландшафту 
  • Сертификат в садовый магазин, где мама выберет все, что ей нужно для работы

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