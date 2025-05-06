Что можно подарить маме, которая любит огород, на День матери 2025 — полезные подарки

Девушка, которая подарила маме подарок. Фото: Freepik

В воскресенье, 11 мая 2025 года, все украинцы будут отмечать замечательный семейный праздник — День матери, поэтому самое время позаботиться о подарках. Если ваша мама любит возиться на огороде, узнайте, что ей можно интересного и, в то же время, полезного подарить на этот праздник.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями подарка.

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Подарки для ухода за огородом

Если ваша мама заботится о растениях и всегда приводит свой огородный участок в порядок, выберите ей подарок, который будет полезным на огороде. Это могут быть:

Набор садового инструмента — лопата, грабли, секатор, опрыскиватель

Электрический инструмент для огорода — культиватор, газонокосилка, триммер

Система автоматического полива

Теплица или парник

Качественные удобрения

Набор для выращивания растений

Компостер

Подарок женщине за столом. Фото: Freepik

Подарки для отдыха на огороде

Если вы хотите, чтобы ваша мама отдыхала в перерывах между посадками, можете подарить ей что-то такое, что поможет ей расслабиться. Это могут быть:

Кресло для отдыха

Большой зонтик или тент для защиты от солнца

Столик для чаепития или размещения инструментов

Шляпа и перчатки

Термос или сумка-холодильник для напитков и перекусов

Большой фонарик

Женщина, которая подарила маме подарок. Фото: Freepik

Подарки для эстетики на огороде

Если мама просто обожает создавать красоту на своем огородном участке, замечательными и полезными подарками для нее на День матери будут:

Декорация для сада — различные фигурки, фонарики и т.д.

Садовые горшки для цветов

Семена редких растений

Книга с советами или по ландшафту

Сертификат в садовый магазин, где мама выберет все, что ей нужно для работы

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