Фильмы о Второй мировой войне на реальных событиях — что посмотреть

Фильм "По соображениям совести". Фото: Netflix

Сегодня, 8 мая, мир чтит память всех, кто пострадал во Второй мировой войне, и отмечает победу над нацизмом. Это день скорби, благодарности и напоминания о цене мира.

Чтобы лучше понять масштаб трагедии и мужество обычных людей Новини.LIVE делится пятеркой фильмов, основанных на реальных событиях.

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Операция "Валькирия" (2008)

События фильма рассказывают о мятеже 20 июля, больше известном как операция "Валькирия". Группа офицеров вермахта решаются пойти против Гитлера и отстранить его от власти. Выполнить безумное покушение выпадает полковнику Клаусу фон Штауффенбергу.

По соображениям совести (2016)

Сюжет, основанный на реальной истории американского рядового Дезмонда Тома Доса, который по религиозным соображениям отказался брать в руки оружие, но стал медиком на передовой. В битве за Окинаву он спас 75 человек и стал единственным, кто получил Медаль Почета, не сделав ни одного выстрела.

Антропоид (2017)

В основу сюжета легла операция по ликвидации "третьего лица Рейха" Рейнхарда Гейдриха. Йозеф Габчик и Ян Кубиш получают задание убить хладнокровного и жестокого протектора, получившего прозвище "Пражский мясник".

Жена смотрителя зоопарка (2017)

Исторический фильм рассказывает историю супругов Жабинских, которые во время войны работали в Варшавском зоопарке. Пара решается противостоять нацистскому режиму и спасать евреев, которых преследуют солдаты вермахта.

Дюнкерк (2017)

Сюжет фильма воспроизводит события Дюнкеркской эвакуации, которая произошла во Франции в начале Второй мировой войны. История о том, как человеческая сила и героизм, смогли преодолеть безысходность и спасли тысячи жизней.

Напомним, мы рассказывали интересные факты о сериале "Любовь и пламя", основанном на реальных историях украинских спасателей.

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