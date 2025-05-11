Самые популярные сериалы на Netflix на украинском языке — рейтинг

Сериал "Четыре сезона". Фото: Netflix

Стриминговая площадка Netflix уже давно стала любимой платформой для сериаломанов во всем мире, и украинцы не исключение. Каждую неделю новые увлекательные истории залетают в ТОП.

Новини.LIVE рассказывает о самой популярной пятерке в рейтинге Netflix.

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Четыре сезона

Три супружеские пары дружат уже 30 лет и имеют одну любимую традицию — каждый сезон вместе отправляться на отдых. Но отдых и многолетняя дружба оказываются под угрозой, когда одна из пар решает развестись.

Этернавт

Смертоносный снегопад уносит жизни миллионов людей, но есть и те, кому удалось выжить. Хуан Сальво и группа уцелевших в Буэнос-Айресе отныне должны противостоять невидимой угрозе из другого мира.

Ты

Менеджер книжного магазина Джо однажды встречает загадочную писательницу Гвен. Увлечение перерастает во влюбленность, а желание быть с ней — в одержимость. После премьеры 5 сезона триллер снова оказался в ТОПе.

Астерикс и Обеликс: Поединок вождей

Астерикс и Обеликс должны встать на защиту своего поселения от римских захватчиков. Но сделать это будет сложно, ведь их друид забыл рецепт магического зелья, способного помочь.

Злые духи

Украинский мистический сериал рассказывает о следователе, который приезжает на реабилитацию в Карпаты. Однако отдых превращается в новое расследование, когда в поселке происходит ряд загадочных убийств.

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