Кращі детективні мінісеріали — що подивитися на вихідні

Серіал "Чорний птах". Фото: Apple TV+

Ідеальні вихідні — це не лише відпочинок, а й можливість зануритися в захопливу історію. Якщо ви любите інтриги, розслідування та несподівані повороти, детективні мінісеріали стануть чудовим вибором.

Новини.LIVE діляться захопливою добіркою на вікенд.

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Презумпція невинуватості (8 серій)

Окружний прокурор Чикаго Расті Сабіч, попри шлюб, заводить таємний роман із колегою Каролін. Його життя перевертається догори дриґом, коли жінку знаходить вбитою, а він стає одним з учасників розслідування. Расті намагається приховати свій зв'язок із жертвою, щоб врятувати шлюб, але робить лише гірше.

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Чорний птах (6 серій)

Мінісеріал заснований на реальній історії. Джиммі Кін, який відбуває десятирічний тюремний термін, отримує шанс на свободу. ФБР пропонує йому домовленість — якщо він зможе вибити зізнання у підозрюваного в серійних убивствах Ларрі Холла, його достроково звільнять.

Аутсайдер (10 серій)

У провінційному містечку Оклахоми стається моторошне вбивство маленького хлопчика. Усі докази, включно з відбитками пальців і ДНК, вказують на Террі Мейтленда, шанованого тренера шкільної бейсбольної команди. Здається, справа вже розкрита, однак з'являється неспростовне алібі — в момент злочину підозрюваний перебував далеко від місця події, тож розслідування лише починається.

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Останнє, що він сказав мені (7 серій)

Після зникнення чоловіка Ханна знаходить від нього загадкову записку з коротким посланням: "Захисти її". Вона одразу розуміє — йдеться про її 16-річну падчерку Бейлі, з якою у неї напружені стосунки. У спробах дізнатися, що сталося, Ханна стикається з мовчанням і таємницями, поки в її будинок не навідуються агенти ФБР. Виявляється, Овен приховував своє справжнє минуле, і тепер жінці доведеться не лише захищати Бейлі, а й з'ясувати, ким насправді був її чоловік.

Три сосни (8 серій)

У затишному селищі стається жорстоке вбивство — гине колишня вчителька. Розслідування очолює інспектор Арман Гамаш. Але чим глибше він копає, то більше розкривається секретів із життя місцевих мешканців. Водночас оживають спогади з його власного минулого, про які він намагався забути.

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Нагадаємо, на Netflix вийшов новий драматичний серіал, який вже підкорив глядачів. А також пропонуємо добірку фільмів про Другу світову війну, заснованих на реальних подіях.