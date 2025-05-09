Лучшие детективные мини-сериалы — что посмотреть на выходные

Сериал "Черная птица". Фото: Apple TV+

Идеальные выходные — это не только отдых, но и возможность окунуться в увлекательную историю. Если вы любите интриги, расследования и неожиданные повороты, детективные мини-сериалы станут отличным выбором.

Новини.LIVE делятся увлекательной подборкой на уикенд.

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Презумпция невиновности (8 серий)

Окружной прокурор Чикаго Расти Сабич, несмотря на брак, заводит тайный роман с коллегой Каролин. Его жизнь переворачивается вверх дном, когда женщину находит убитой, а он становится одним из участников расследования. Расти пытается скрыть свою связь с жертвой, чтобы спасти брак, но делает только хуже.

Черная птица (6 серий)

Мини-сериал основан на реальной истории. Джимми Кин, который отбывает десятилетний тюремный срок, получает шанс на свободу. ФБР предлагает ему договоренность — если он сможет выбить признание у подозреваемого в серийных убийствах Ларри Холла, его досрочно освободят.

Аутсайдер (10 серий)

В провинциальном городке Оклахомы происходит жуткое убийство маленького мальчика. Все улики, включая отпечатки пальцев и ДНК, указывают на Терри Мейтленда, уважаемого тренера школьной бейсбольной команды. Кажется, дело уже раскрыто, однако появляется неопровержимое алиби — в момент преступления подозреваемый находился далеко от места происшествия, так что расследование только начинается.

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Напомним, на Netflix вышел новый драматический сериал, который уже покорил зрителей. А также предлагаем подборку фильмов о Второй мировой войне, основанных на реальных событиях.