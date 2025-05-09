Серіал Назавжди на Netflix — сюжет, актори, відгуки та де дивитися

Серіал "Назавжди". Фото: Netflix

Нова захоплива мелодрама вийшла на стрімінговому майданчику Netflix. Серіал вже встиг зібрати схвальні відгуки від глядачів.

Новини.LIVE розповідають детальніше.

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Про що серіал "Назавжди"

Сюжет серіалу, заснований на однойменному романі письменниці Джуді Блум, розповідає про двох друзів дитинства, які знову зустрічають у підлітковому віці. Між ними спалахує хвилююче перше кохання, яке принесе не лише радість та пристрасть, а й нові випробування.

Ролі у серіали виконали Майкл Купер, Лові Сімон, Ксоша Рокмор, Марвін Лоуренс Вінанс III, Вуд Гарріс, Карен Піттман та інші.

Перший сезон нараховує вісім серій, які вже доступні в українському дубляжі на Netflix.

Кадр з серіалу "Назавжди". Фото: Netflix

У соцмережах мелодрама вже встигла зібрати купу схвальних відгуків. А також була високо оцінена критиками — на сайті IMDb серіал набрав 7,7 балів з 10.

"Ця історія вкрала моє серце".

"Подивилася на одному диханні. Тепер чекає на продовження".

"Дуже мила та зворушлива історія! Хочу 2 сезон!".

"Моє серце належить цій парі! Я в захваті".

Нагадаємо, Лілі Коллінз показалася на зніманнях 5 сезону "Емілі в Парижі". А також на Netflix вийшла романтична комедія з Лесею Нікітюк.