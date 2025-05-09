Серіал Назавжди на Netflix — сюжет, актори, відгуки та де дивитися

Netflix розчулив глядачів новою мелодрамою "Назавжди"
Нова захоплива мелодрама вийшла на стрімінговому майданчику Netflix. Серіал вже встиг зібрати схвальні відгуки від глядачів.
Новини.LIVE розповідають детальніше.
Про що серіал "Назавжди"
Сюжет серіалу, заснований на однойменному романі письменниці Джуді Блум, розповідає про двох друзів дитинства, які знову зустрічають у підлітковому віці. Між ними спалахує хвилююче перше кохання, яке принесе не лише радість та пристрасть, а й нові випробування.
Ролі у серіали виконали Майкл Купер, Лові Сімон, Ксоша Рокмор, Марвін Лоуренс Вінанс III, Вуд Гарріс, Карен Піттман та інші.
Перший сезон нараховує вісім серій, які вже доступні в українському дубляжі на Netflix.
У соцмережах мелодрама вже встигла зібрати купу схвальних відгуків. А також була високо оцінена критиками — на сайті IMDb серіал набрав 7,7 балів з 10.
"Ця історія вкрала моє серце".
"Подивилася на одному диханні. Тепер чекає на продовження".
"Дуже мила та зворушлива історія! Хочу 2 сезон!".
"Моє серце належить цій парі! Я в захваті".
Нагадаємо, Лілі Коллінз показалася на зніманнях 5 сезону "Емілі в Парижі". А також на Netflix вийшла романтична комедія з Лесею Нікітюк.
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