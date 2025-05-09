Сериал Навсегда на Netflix - сюжет, актеры, отзывы и где смотреть

Сериал "Навсегда". Фото: Netflix

Новая захватывающая мелодрама вышла на стриминговой площадке Netflix. Сериал уже успел собрать положительные отзывы от зрителей.

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О чем сериал "Навсегда"

Сюжет сериала, основанный на одноименном романе писательницы Джуди Блум, рассказывает о двух друзьях детства, которые снова встречаются в подростковом возрасте. Между ними вспыхивает волнующая первая любовь, которая принесет не только радость и страсть, но и новые испытания.

Роли в сериале исполнили Майкл Купер, Лови Симон, Ксоша Рокмор, Марвин Лоуренс Винанс III, Вуд Харрис, Карен Питтман и другие.

Первый сезон насчитывает восемь серий, которые уже доступны в украинском дубляже на Netflix.

Кадр из сериала "Навсегда". Фото: Netflix

В соцсетях мелодрама уже успела собрать кучу положительных отзывов. А также была высоко оценена критиками - на сайте IMDb сериал набрал 7,7 баллов из 10.

"Эта история украла мое сердце".

"Посмотрела на одном дыхании. Теперь ждет продолжения".

"Очень милая и трогательная история! Хочу 2 сезон!".

"Мое сердце принадлежит этой паре! Я в восторге".

Напомним, Лили Коллинз показалась на съемках 5 сезона "Эмили в Париже". А также на Netflix вышла романтическая комедия с Лесей Никитюк.