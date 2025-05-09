Netflix випустить аналог TikTok — що відомо — фото

Netflix випустить власний аналог TikTok для фанатів кіно
Стрімінговий майданчик Netflix вирішив розширювати можливості для своєї аудиторії. Компанія планує запустити свій власний аналог додатку TikTok.
Про це пише The Verge.
Netflix створить свій додаток-аналог TikTok
Як розповіли у компанії, новий застосунок зможе допомогти глядачам відкривати для себе нові фільми та серіали. Зараз він перебуває на етапі тестування.
У додатку буде вертикальна стрічка із уривками стрічок, трейлерами та тизерами. Користувачі зможуть зберігати відео, ділитися із друзями та додавати проєкти у свої уподобання на платформі. А також застосунок буде формувати список рекомендації, аналізуючи уподобання глядача.
"Ми знаємо, що гортання вертикальної стрічки в соціальних мережах — це простий спосіб перегляду відеоконтенту. І ми також знаємо, що наші користувачі люблять переглядати наші кліпи та трейлери, щоб знайти свою наступну одержимість", — сказала на пресконференції директорка з продуктів Юніс Кім.
Нагадаємо, Netflix запрем'єрив нову зворушливу мелодраму "Назавжди". А також на стрімінгу вийшла романтична комедія з Лесею Нікітюк.
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