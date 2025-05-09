Netflix випустить аналог TikTok — що відомо — фото

Netflix. Фото: Pixabay

Стрімінговий майданчик Netflix вирішив розширювати можливості для своєї аудиторії. Компанія планує запустити свій власний аналог додатку TikTok.

Про це пише The Verge.

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Як розповіли у компанії, новий застосунок зможе допомогти глядачам відкривати для себе нові фільми та серіали. Зараз він перебуває на етапі тестування.

У додатку буде вертикальна стрічка із уривками стрічок, трейлерами та тизерами. Користувачі зможуть зберігати відео, ділитися із друзями та додавати проєкти у свої уподобання на платформі. А також застосунок буде формувати список рекомендації, аналізуючи уподобання глядача.

"Ми знаємо, що гортання вертикальної стрічки в соціальних мережах — це простий спосіб перегляду відеоконтенту. І ми також знаємо, що наші користувачі люблять переглядати наші кліпи та трейлери, щоб знайти свою наступну одержимість", — сказала на пресконференції директорка з продуктів Юніс Кім.

Новий застосунок Netflix. Фото: Netflix

Нагадаємо, Netflix запрем'єрив нову зворушливу мелодраму "Назавжди". А також на стрімінгу вийшла романтична комедія з Лесею Нікітюк.