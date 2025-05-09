Netflix выпустит аналог TikTok — что известно — фото

Netflix выпустит собственный аналог TikTok для фанатов кино
Стриминговая площадка Netflix решила расширять возможности для своей аудитории. Компания планирует запустить свой собственный аналог приложения TikTok.
Об этом пишет The Verge.
Netflix создаст свое приложение-аналог TikTok
Как рассказали в компании, новое приложение сможет помочь зрителям открывать для себя новые фильмы и сериалы. Сейчас оно находится на этапе тестирования.
В приложении будет вертикальная лента с отрывками лент, трейлерами и тизерами. Пользователи смогут сохранять видео, делиться с друзьями и добавлять проекты в свои предпочтения на платформе. А также приложение будет формировать список рекомендации, анализируя предпочтения зрителя.
"Мы знаем, что пролистывание вертикальной ленты в социальных сетях — это простой способ просмотра видеоконтента. И мы также знаем, что наши пользователи любят просматривать наши клипы и трейлеры, чтобы найти свою следующую одержимость", — сказала на пресс-конференции директор по продуктам Юнис Ким.
Напомним, Netflix запремьерил новую трогательную мелодраму "Навсегда". А также на стриминге вышла романтическая комедия с Лесей Никитюк.
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