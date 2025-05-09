Netflix выпустит аналог TikTok — что известно — фото

Netflix. Фото: Pixabay

Стриминговая площадка Netflix решила расширять возможности для своей аудитории. Компания планирует запустить свой собственный аналог приложения TikTok.

Об этом пишет The Verge.

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Как рассказали в компании, новое приложение сможет помочь зрителям открывать для себя новые фильмы и сериалы. Сейчас оно находится на этапе тестирования.

В приложении будет вертикальная лента с отрывками лент, трейлерами и тизерами. Пользователи смогут сохранять видео, делиться с друзьями и добавлять проекты в свои предпочтения на платформе. А также приложение будет формировать список рекомендации, анализируя предпочтения зрителя.

"Мы знаем, что пролистывание вертикальной ленты в социальных сетях — это простой способ просмотра видеоконтента. И мы также знаем, что наши пользователи любят просматривать наши клипы и трейлеры, чтобы найти свою следующую одержимость", — сказала на пресс-конференции директор по продуктам Юнис Ким.

Новое приложение Netflix. Фото: Netflix

Напомним, Netflix запремьерил новую трогательную мелодраму "Навсегда". А также на стриминге вышла романтическая комедия с Лесей Никитюк.