Люпен 4 сезон - Netflix объявил старт съемок новых серий

Сериал "Люпен". Фото: Netflix

Стриминговая платформа Netflix официально объявила о съемках нового сезона сериала "Люпен". К своей роли в проекте вернется французский актер Омар Си.

Netflix анонсировал новый сезон на YouTube.

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Поклонники с нетерпением ждали возвращения любимого персонажа Ассана Диопа, которого сыграл Омар Си. Сюжет рассказывает о воре, который вдохновляется литературным персонажем Арсеном Люпеном из произведений писателя Мориса Леблана. Ассан хочет отомстить за своего отца, которого безосновательно обвинили в преступлении. При этом он пытается быть хорошим отцом и воспитывать сына Руаля, который живет с матерью Клэр.

Первый и второй сезоны вышли на экраны в 2021 году, а третий сезон - в 2023. Премьера новых серий пока неизвестна, но очевидно, это произойдет в 2026 году.

Напомним, на Netflix набирает популярность новый романтический триллер. А также вышел тизер первого украинского зомби-хоррора.