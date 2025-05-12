Поганий вплив на Netflix — сюжет, актори та де дивитися онлайн

Фільм "Поганий вплив". Фото: Netflix

Прем'єра нового фільму "Поганий вплив" відбулася на Netflix. Іспанська стрічка поєднала у собі елементи трилеру, драми та романтики.

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Про що фільм "Поганий вплив"

Сюжет фільму розповідає про колишнього в'язня Ероса, який отримує другий шанс покінчити з темним минулим та змінити своє життя на краще. Багатій наймає його як тілоохоронця для своєї доньки-балерини Різ, яку переслідує нав'язливий прихильник. І хоча дівчина незадоволена рішенням батька, згодом між нею та тілоохоронцем спалахує іскра заборонених почуттів.

Головні ролі у фільмі виконали зірка "Монтекрісто" Альберто Ольмо та Елеа Рошера. Також до акторського складу доєдналися Енріке Арсе, Мірела Баліч, Сара Аріньо, Фарід Бечара, Фер Фрага, Мар Ізерн, Селам Ортега та Клара Чальн.

Альберто Ольмо та Елеа Рошера у "Поганому впливі". Фото: Netflix

Прем'єра "Поганого впливу" відбулася 9 травня на стрімінговому майданчику. Фільм доступний в українському дубляжі для перегляду онлайн на Netflix.

У мережі стрічка активно набирає перегляди, але поки що зібрала змішані відгуки від глядачів та критиків. Загалом на IMDb фільм отримав оцінку 4,2 бали з 10.

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