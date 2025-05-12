Дурное влияние на Netflix — сюжет, актеры и где смотреть онлайн

Фильм "Дурное влияние". Фото: Netflix

Премьера нового фильма "Дурное влияние" состоялась на Netflix. Испанская лента соединила в себе элементы триллера, драмы и романтики.

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О чем фильм "Дурное влияние"

Сюжет фильма рассказывает о бывшем заключенном Эросе, который получает второй шанс покончить с темным прошлым и изменить свою жизнь к лучшему. Богач нанимает его в качестве телохранителя для своей дочери-балерины Риз, которую преследует навязчивый поклонник. И хотя девушка недовольна решением отца, впоследствии между ней и телохранителем вспыхивает искра запретных чувств.

Главные роли в фильме исполнили звезда "Монтекристо" Альберто Ольмо и Элеа Рошера. Также к актерскому составу присоединились Энрике Арсе, Мирела Балич, Сара Ариньо, Фарид Бечара, Фер Фрага, Мар Изерн, Селам Ортега и Клара Чальн.

Альберто Ольмо и Элеа Рошера в "Дурном влиянии". Фото: Netflix

Премьера "Дурного влияния" состоялась 9 мая на стриминговой площадке. Фильм доступен в украинском дубляже для просмотра онлайн на Netflix.

В сети лента активно набирает просмотры, но пока собрала смешанные отзывы от зрителей и критиков. В целом на IMDb фильм получил оценку 4,2 балла из 10.

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